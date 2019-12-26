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  4. İBB’den yılbaşı önlemleri

İBB’den yılbaşı önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesi vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için alınan önlemleri açıkladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı gecesi vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması ve huzur içinde yılbaşı kutlamalarına katılabilmesi için alınan önlemleri açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesi vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için alınan önlemleri açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı gecesi vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması ve huzur içinde yılbaşı kutlamalarına katılabilmesi için alınan önlemleri açıkladı. Ayrıca açıklamada, Ortaköy Sahili’nde havai fişek gösterisi yapılacağı ve meydanların İBB tarafından ışıklandırıldığını da değinilerek, "Yeni yıl gecesinde, İstanbul’un buluşma noktası olan Ortaköy Sahili de muhteşem bir gösteriye ev sahipliği yapacak. Deniz yüzeyine kurulacak platformda gerçekleştirilecek havai fişek gösterisi, İstanbullulara yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşatacak. Saat gece 24.00’ü gösterdiğinde başlayacak gösteri ile vatandaşlar yeni yıla hep birlikte girecek" denildi.
Yılbaşı için alınan önlemler ise şöyle açıklandı: "İstanbulluların keyifli bir yılbaşı geçirmesi için ek önlemler de alındı. İETT, 672 ek sefer düzenleyecek, 6 metro hattı sabaha kadar çalışacak, diğer metrolar ise gece 02.00’ye kadar hizmet verecek.

AKOM 7/24 Görev başında
İstanbulluların yeni yıla mutlu ve huzurla girebilmeleri için İBB tüm birimleriyle adeta teyakkuzda olacak. AKOM, yılbaşı gecesi için özel tedbirler aldı. Bu kapsamda İtfaiye, Zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, METRO İSTANBUL, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı, İşletmeler Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden personeller AKOM merkezinde görev başında olacak.

İETT 672 ek sefer düzenleyecek
İETT de İstanbulluların sorunsuz bir yılbaşı geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Yılbaşı gecesi 22:00-06:00 saatleri arasında 17 hatta, 125 araç ile 672 ek sefer düzenlenecek. 7 gün 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da yıl başı gecesi için ek seferler konuldu. 1 Ocak günü ise seferler pazar günü uygulanan sefer planına göre yapılacak.
İstanbulluların konforlu ve güvenli bir şekilde evlerine ulaşması için İstanbul’un merkezi noktalarına metrobüs dahil ek seferler konuldu. Vatandaşlar, ek sefer yapacak otobüs hatları ve hatların sefer saatlerine ilişkin detaylı bilgileri "www.iett.istanbul" internet adresinden veya "MOBİETT" uygulamasından da ulaşabilecek.
31 Aralık 2019’u, 1 Ocak 2020’ye bağlayan gece hizmet verecek otobüs hatları:
34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme (metrobüs), 15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 40 Rumelifeneri-Taksim, 25G Sarıyer-Taksim, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan/Sarıgazi-Kadıköy, E-10 S. Gökçen Havaalanı-Kadıköy, 222 Pendik-Kadıköy, 12A Kadıköy-Üsküdar, 122C Tepeüstü-Mecidiyeköy, 129T Bostancı-Taksim, 76D Bahçeşehir-Taksim, 89C Başakşehir-Taksim, 55T Gaziosmanpaşa-Taksim, 121A Beykoz-Mecidiyeköy

Metro seferleri uzatıldı
Yılbaşı gecesi İstanbulluların ulaşım sorunu yaşamaması için Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında 31 Aralık 2019’u, 1 Ocak 2020’ye bağlayan gece "Gece Metrosu” seferleri yapılacak.
Gece seferleri yapılan hatların anı sıra diğer tüm metro hatlarında sefer süresi gece 02:00’ye kadar uzatıldı. (Normalde 00:00’da hizmet sona eriyor)

Gece işletmesi yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır), M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

Güvenlik ekipleri görev başında
Yılbaşı gecesinden 1 gün önce başlayarak takviye personel dahil toplam 3 bin 500 kişilik ekip İstanbul’da güven ve huzuru sağlamak için görev alacak. Ekipler, tüm ulaşım aksları ile ve ilçe meydanlarına yakın alanlarda güvenlik hizmeti sunacak. İstanbul’un 39 ilçesindeki meydanlarda Yerinde Çözüm ekipleri de saat 01.00’e kadar devriyede olacak."

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