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İBB’den"dosya kaçırılıyor" iddialarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 16:56 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, "dosya kaçırılıyor" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, "dosya kaçırılıyor" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada,“Akıllı Şehir Yönetim Modeli ile örnek olan İBB’nin dijital ortamda denetime açık uygulamaları dururken, “dosya kaçırılıyor” şeklinde iftira atmak, basit ve komik bir algı operasyonudur. Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara hizmet etme görevini aksatmadan sürdürmektedir"denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "dosya kaçırıyor" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada,“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden dosya kaçırılıyor” iftirası hakkındaki açıklamamız: 31 Mart 2019’da Türkiye büyük bir demokrasi şöleni yaşamıştır. İstanbul’da YSK’nın belirlediği sürecin devam ettiği bilinmektedir. Fakat bu zaman zarfında, CHP adayının son açıklamalarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni siyasete malzeme ettiği görülmektedir. “Büyükşehir Belediyesi’nden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor” şeklindeki açıklaması tamamen iftiradır. Akıllı Şehir Yönetim Modeli ile örnek olan İBB’nin dijital ortamda denetime açık uygulamaları dururken, “dosya kaçırılıyor” şeklinde iftira atmak, basit ve komik bir algı operasyonudur. Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara hizmet etme görevini aksatmadan sürdürmektedir. YSK’nın tüm takvimi tamamlanıp mazbata teslim anına kadarki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gönülden çalışan tüm personeli kamu yönetimi bilinciyle görevlerini sürdürmektedir” denildi.

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