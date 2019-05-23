İBB’nin akıllı geri dönüşüm konteyneri ile 2 milyon atık toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Sıfır Atık” vizyonu kapsamında geçen yıl hayata geçirdiği Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri’yle bugüne kadar 2 milyon 180 bin 835 adet atık toplandı. İstanbullular atıklarını; metro durakları, okullar ve hastanelere yerleştirilen 100 akıllı konteynera atarak İstanbulkartına toplam 95 bin 682 lira yükledi. Atıkların geri kazanımıyla yaklaşık 250 bin kilogram karbon salımı önlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Sıfır Atık” vizyonu kapsamında hayata geçirdiği çevre dostu uygulamalar meyvesini veriyor. 25 yılda yapılan yatırımlarla çöp dağlarını kaldıran, modern atık toplama tesisleri inşa eden, tesislerde toplanan atıkları niteliğine göre ayrıştırıp ham madde olarak geri kazandıran, düzenli depolama sahalarında biriktirilen atıklardan oluşan çöp gazını 1.2 milyon insanın günlük elektrik ihtiyacına denk seviyede enerjiye dönüştüren İBB, “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri”yle de hem İstanbullulara hem çevreye kazandırıyor.

Akıllı konteyner sayısı 100’e ulaştı

İBB iştiraki İSBAK tarafından geliştirilen Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri 2018’de hayata geçti. Pilot olarak 3 konteyner ile başlayan uygulamanın kapsamı zamanla genişletildi. 95 adet ilkokul, 3 adet metro istasyonu ve 2 adet hastanelerde olmak üzere toplamda 100 farklı noktaya akıllı konteyner yerleştirildi. Akıllı konteynerin ağırlıklı olarak ilkokullara yerleştirilmesiyle, geleceğimiz olan çocuklarımızın küçük yaşta çevre bilinci kazanmaları, çevrelerine de bu bilinci aşılamaları hedeflendi.