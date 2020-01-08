İBB'nin eğitim yardımı için yeni başvuru alınacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine verdiği eğitim yardımında 30 bin öğrenci hedefinin yakalanması için yeniden başvuru almaya başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, "Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı projesinde koşulları taşıyan toplam 12 bin 334 öğrenci yardım almaya hak kazandı. Kriterleri tutmadığı için yardımdan faydalanamayan 2 bin 605 öğrenci yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak. Kalan 15 bin kişi için 27 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında yeni başvurular alınacak.

108 bin 528 öğrencinin başvuruda bulunduğu eğitim yardımından gerekli şartları sağlayan 12 bin 334 üniversiteli eğitim yardımı almaya hak kazandı. Toplam 3 bin 200 TL olarak belirlenen yardımın ilk taksiti olan 1200 TL ise aralık ayında ödendi.

Başvurusu olumlu olan 5 bin 254 kişi ise koşulları karşılayamadığı için evrak kontrolü olumsuz sonuçlandı. Sonuçlarda, beyan uyumsuzluğu, not ortalaması, açık öğretim ve ön lisans öğrencisi olmak, son sınıfta olmak ve diğer kurumlardan burs almak gibi sebepler etkili oldu.