İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin “Engelsiz Yaz Okulu” 24 Haziran’da başlayacak. İstanbul genelinde İBB’nin 15 engelliler merkezinde düzenlenecek programa 7-13 yaş arası çocuklar katılabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü’nün organize ettiği yaz okulları Kadıköy, Tuzla, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Silivri, Büyükçekmece, Esenler, Sultangazi, Bayrampaşa, Kağıthane ve Fatih’teki engelliler merkezinde düzenlenecek. Yaz okullarına 7-13 yaş arası her gruptan engelli çocuklar katılabilecek. Programda çocuklara bağımsız yaşam, okuma-yazma, müzik, sahne sanatları, görsel sanatlar, bahçe, spor, makrome, takı tasarım, ebru sanatı, galoş üretimi, çini ve seramik, ahşap işlemecilik ile mum yapımı gibi çeşitli branşlarda eğitimler verilecek.

Yaz okulu eğitim programı 9 Ağustos tarihinde son bulacak.

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