İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün "İstanbul'un Entegre Kriz Yönetimi" projesi Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından birinciliğe layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün, TÜHİD tarafından organize edilen ve bu yıl Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen "18. Altın Pusula Ödülleri" töreninde kriz iletişimi kategorisinde yarışan projesi, 300 proje arasından ödül almaya hak kazandı.

Her bir projenin alanında uzman seçici kurul üyelerince titizlikle incelendiği törende, itibar yönetimi çerçevesinde gerçekleştirilen entegre kriz iletişimi faaliyetlerini içeren proje birinciliğe seçildi.

Törende, iletişim ve halkla ilişkiler profesyonellerinin yanı sıra iş ve siyaset dünyasından önemli simalar, akademisyenler ve genç iletişimciler yer aldı.

- Proje hakkında

İstanbul'un Entegre Kriz Yönetimi Projesi, olası bir kriz ya da sorun esnasında vatandaş mağduriyetini önlemek adına alınan aksiyonlardan, bunun vatandaşın üzerindeki etkilerinden ve artan memnuniyete ilişkin ölçümlerden oluşuyor.