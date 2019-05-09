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İBB'nin "Entegre Kriz Yönetimi" projesine birincilik ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:22 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün "İstanbul'un Entegre Kriz Yönetimi" projesi Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından organize edilen "18. Altın Pusula Ödülleri" töreninde 300 proje arasından birinci seçildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün "İstanbul'un Entegre Kriz Yönetimi" projesi Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından birinciliğe layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün, TÜHİD tarafından organize edilen ve bu yıl Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen "18. Altın Pusula Ödülleri" töreninde kriz iletişimi kategorisinde yarışan projesi, 300 proje arasından ödül almaya hak kazandı.

Her bir projenin alanında uzman seçici kurul üyelerince titizlikle incelendiği törende, itibar yönetimi çerçevesinde gerçekleştirilen entegre kriz iletişimi faaliyetlerini içeren proje birinciliğe seçildi.

Törende, iletişim ve halkla ilişkiler profesyonellerinin yanı sıra iş ve siyaset dünyasından önemli simalar, akademisyenler ve genç iletişimciler yer aldı.

- Proje hakkında

İstanbul'un Entegre Kriz Yönetimi Projesi, olası bir kriz ya da sorun esnasında vatandaş mağduriyetini önlemek adına alınan aksiyonlardan, bunun vatandaşın üzerindeki etkilerinden ve artan memnuniyete ilişkin ölçümlerden oluşuyor.

Proje sayesinde açığa çıkmamış ihtiyaçlar da önceden tespit edilerek sonuçlar birimlerin entegreli faaliyetlerine yansıtılıyor.

İstanbul'un belediyecilik faaliyetlerinden en verimli şekilde yararlanması, şehri dünyanın en gelişmiş metropolleri içerisine taşırken vatandaş memnuniyeti odağında projeler üretilmesi de projenin detayları içerisinde yer alıyor.

Proje, İBB'nin itibar yönetimi alanındaki faaliyetleriyle entegreli olarak gerçekleştiriliyor.

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