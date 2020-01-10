İBB'nin "Kanal İstanbul Çalıştayı"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un eşsiz bir şehir olduğunu belirterek, şehre bir kazma vuracak olanın bile bunu neden yaptığını anlatma mecburiyeti olduğunu söyledi.

- "Çok büyük ve çok riskli bir ameliyat"

"Bu projeyi gündeme getirenlerin, buna neden mecbur olduğumuzu anlatmak ve toplumu ikna etmek zorunlulukları vardır. Kanal İstanbul, mecbur olmadıkça hiç kimsenin asla evet demeyeceği, çok büyük ve çok riskli bir ameliyat. Tamamıyla yanlış bir ameliyat. İstanbul kesip biçilecek. İstanbul'un hayati sistemleri zarar görecek. İstanbul'un bazı bölgeleri felç olacak. Kimi yerleri sakat kalacak. Bir şehri böyle riskli, böyle ölümcül bir ameliyata sevk edenler, 'Siz ne derseniz deyin, bu ameliyat yapılacaktır.' diyemezler. Bunu yapmayı kafalarına koymuş olanlar, bu ameliyata neden mecbur olduğumuzu mutlaka anlatmak zorundalar. Hepimiz ama hepimiz, İstanbul'un neden kesilip biçilmek zorunda olduğunu anlamak zorundayız."

Bilim ve bilim insanları ne diyorsa, ona kulak vereceklerini dile getiren İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili tavırlarının siyasi değil, hayati olduğunu söyledi.

Projeyi gündeme getirenlerin iki temel argümanı bulunduğunu aktaran İmamoğlu, şunları anlattı:

"Bu argümanlar 'İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçişleri dolayısıyla yaşanması muhtemel riskler ve bu projenin Türkiye'ye sözüm ona gelir getirecek olması.' Gemilerin, özellikle de tehlikeli yük taşıyanların, Boğaz'dan güvenli bir biçimde geçmelerini sağlamak çok önemli bir konudur. Bu konuda elbette hepimiz çok hassas olmalıyız. Boğaz güvenliğini sağlamak adına, hükümetimiz, uluslararası planda hangi adımı atacaksa, hepimiz onun arkasında oluruz ve tam destek sağlarız. Her türlü iş birliğini yapmak zorundayız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama büyük ve tehlikeli gemilerin geçiş güzergahını İstanbul'un bir yerinden alıp başka bir yerine taşıdığınızda güvenlik sorununu çözmüş olamazsınız ki. İstanbul'un neresinden geçerse geçsin, risk oluşturan gemiler, Türkiye'nin ortaya koyduğu yüksek güvenlik standartlarına harfiyen uyarak geçmek mecburiyetindedir. Asıl olan, bunu sağlamaktır."

