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  4. İBB'nin Kanal İstanbul Çalıştayı

İBB'nin Kanal İstanbul Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "TÜBİTAK dediğimiz, Türkiye'nin göz bebeği olan bir kurum. Oraya da soruyorlar ne diyorsun diye, 'Kanal İstanbul'la ilgili. 14 madde halinde tek tek bu projenin ne kadar yanlış olduğunu sayıyor. Tavsiyem, eğer bulamazsan o raporu ben sana göndereceğim. Ama diyorsan ki 'Sen gönderdiğin zaman ben inanmıyorum', Putin'e veya Trump'a göndereyim o sana göndersin" - "Bu ülkeye, bütün güzellikleri getireceğiz. Bu ülkeye, sevgiyi, hoşgörüyü getireceğiz ve hiç kimse unutmasın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'i, görkemli bir demokrasi ile taçlandıracağız"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜBİTAK'ın Türkiye'nin göz bebeği kurumlarından olduğunu belirterek, "Oraya da soruyorlar ne diyorsun diye, 'Kanal İstanbul'la ilgili. 14 madde halinde tek tek bu projenin ne kadar yanlış olduğunu sayıyor. Tavsiyem, eğer bulamazsan o raporu ben sana göndereceğim. Ama diyorsan ki 'Sen gönderdiğin zaman ben inanmıyorum', Putin'e veya Trump'a göndereyim o sana göndersin." dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuştu.

Çalıştayda sadece İstanbul için değil, Türkiye açısından da büyük sorunlar doğuracak bir olayı tartıştıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, ailelerin, bireylerin, toplumun ve devletin öncelikleri olduğunu, bunların planlamayla belirlendiğini, planı da o toplumun bilim insanlarının yaptığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, projenin önceliklerinin uzmanlar tarafından belirlenmediğini savunarak, "Bir kişi belirliyor. 'Benim önceliğim budur ve ben bunu yapacağım' diyor. Biz de diyoruz ki 'Kusura bakma beyefendi sen bunu yapamazsın, bunu yapmaya kalkan kim olursa bir kuruş para dahi vermeyeceğiz.' Millet İttifakı iktidarında. Kimse yapamaz, bir kuruş bile vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kişi başına aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısının 8 milyon 647 bin 283, ayda bin liranın altında gelire sahip dul ve yetim sayısının 847 bin 643 olduğunu aktararak, 2019'un ilk 9 ayında elektrik borcunu ödeyemediği için elektrikleri kesilen hane sayısının 3 milyon 365 bin 784, aynı dönemde doğal gaz parasını ödeyemeyen hane sayısının ise 710 bin 364 olduğunu söyledi.

Ayda 2 bin liranın altında geliri olan emeklilerin sayısının 6 milyon 850 bin 513, işsiz sayısının da 8 milyon 400 bini aştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bana söyler misiniz aklı, vicdanı olan düşünsün Türkiye'nin öncelikleri ne? Bir Allah'ın kulu çıksın, bu ülkenin öncelikleri insan mı, birilerine özel avantaj, rant sağlamak mı? Nedir bu ülkenin öncelikleri?" dedi.

- "Kentsel dönüşümü yapalım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelirleri birilerine sadece verirseniz, ülkeyi ekonomiden, üretimden koparırsanız, belli alanlara ve kişilere rantı sağlarsanız Türkiye'nin geleceği nokta budur. Öyle bir noktaya geldik ki üniversite öğrencilerine verilen yemeğe zam yapıyorlar ama 'Ben Kanal İstanbul'u yapacağım' diyor. 15 Temmuz şehitleri yakınlarına ve gazilerin paralarına göz diktiler. O paraları bile aldılar. Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre çiftçilerin alacağı var. Ne kadar biliyor musunuz? 177 milyar lira. O paraya göz diktiler, vermediler. İstanbul ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya. Milyonlarca insan bu riskle karşı karşıya. Eğer bu ülkenin sorunlarıyla bu kadim kentin sorunlarıyla ilgileneceksen önce o insana değer ver. Deprem riskiyle karşı karşıya. Kentsel dönüşümü yapalım. Büyükşehir Belediye Başkanımız, onun ekibi, kadroları hazır. İlçe belediyeleri de hazır. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmiyoruz. Belediye başkanımızın bakışı bu. O zaman neden bu sorunu çözmüyoruz?"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorsanız bizi ikna edeceksiniz." sözünü hatırlatarak, bunun güzel bir cümle olduğunu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı toplantıya davet ettiğini ancak katılmadığını söyledi.

Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili karar alınırken "Niye asker gönderiyoruz? BM'ye çağrıda bulunalım, BM Libya'ya barış gücü göndersin, oradaki iç savaşı sonlandıralım." dediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Putin geldi Türkiye'ye, oturdular beraber televizyonların karşısına geçtiler ve BM'ye çağrıda bulundular. Yani beni dinlemiyorsun, benim söylediğimi yanlış olarak kabul ediyorsun, Putin söylediği zaman da çıkıyorsun 'BM'nin gelmesi ve o sorunu çözmesi lazım.' Akıl, mantık var yani illa Putin mi diyecek 'Bu kanal yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, TÜBİTAK'ın ülkenin saygın kuruluşlarından biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu kurumun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verdiği bir rapor var. Raporu hazırlayan Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı. 14 madde halinde bu projenin ne kadar yanlış olduğunu sayıyor. 6 sayfa, altında da 6 bilim insanının imzası var. Bana inanmayabilirsin, diğer bilim insanlarına da inanmayabilirsin ama sana bağlı bir kurum. TÜBİTAK dediğimiz, Türkiye'nin göz bebeği olan bir kurum. Oraya da soruyorlar ne diyorsun diye, 'Kanal İstanbul'la ilgili. 14 madde halinde tek tek bu projenin ne kadar yanlış olduğunu sayıyor. Tavsiyem, eğer bulamazsan o raporu ben sana göndereceğim. Ama diyorsan ki 'Sen gönderdiğin zaman ben inanmıyorum', Putin'e veya Trump'a göndereyim o sana göndersin."

ÇED raporunun da yerden yere vurulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ya siz bu raporu görmüyor musunuz Allah aşkına? Bu bilim insanlarının yazılarına, görüşlerine değer vermiyor musunuz? Türkiye'nin yönetilmediğini ve savunulmadığını sık sık söylüyoruz. Evet, Türkiye gerçekten de sağlıklı yönetilmiyor ama asla hiçbirimiz umutsuz değiliz. Bu ülkeye, bütün güzellikleri getireceğiz. Bu ülkeye, sevgiyi, hoşgörüyü getireceğiz ve hiç kimse unutmasın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'i, görkemli bir demokrasi ile taçlandıracağız." diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kanal istanbul çalıştayı

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