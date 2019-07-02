"İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" iddiası

Bazı basın yayın organlarından çıkan haberlerden bahseden Canbul, "Biz Türkiye'ye ve dünyaya özel üretim araçlar imal ediyoruz, ihracatımız da mevcuttur. Şu anda olan araçlar, Türkiye'nin 81 ilinden buraya bakım için geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hiçbir aracı yok burada." diye konuştu.

Firma olarak asıl faaliyet alanlarının Ar-Ge olduğuna değinen Canbul, Sakarya'da üretim yaptıklarını, şirket önünde görülen araçların Türkiye'nin bütün illerinden bakım onarım ve üst yapı imalatı için geldiğini kaydetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde temizlik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Oktay Canbul, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır bu sektörde çalıştıklarını söyledi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, İBB'ye ait araçların Sakarya'nın Serdivan ve Erenler ilçe belediyelerine ait şantiyelerde bulunduğu öne sürülerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, bakım onarım ve üst yapı imalatı yapan bir firmaya ait otoparkta çekildiği belirlendi.

Canbul, sektörde Türkiye'de tek olduklarını dolayısıyla da araç yoğunluğu yaşadıklarını dile getirerek, "Şu an buradaki araçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin araçları değil. Burada onlarca şirketin aracı var. Görmüş olduğunuz yer, Sakarya'da herhangi bir belediyeye ait araç otoparkı ya da asfalt şantiyesi de değil, bizim kendi tapulu mülkümüzdür." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere de değinen Canbul, "Büyük ihtimal bir işgüzarın böyle bir hamlesi, yanlış bir haber çalışması yapmışlar. Keşke gelip bize sorsalardı, buradan geçerken araçtan video çekerek sosyal medyaya atıp insanları yanlış bilgilendirmeselerdi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir talebimiz ya da araç alımımız söz konusu değildir"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyada başlayıp devam eden bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Serdivan Belediyesinin böyle bir olayda adının geçmesinin gerçek dışı olduğunu söyleyen Alemdar, çıkan haberlerle ilgili basın kuruluşlarına tekzip yayımlattıklarını aktardı.