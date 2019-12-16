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İBB'nin kiralık araç ihalesi geçerli teklif olmadığı için ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 2020 yılı kiralık araç ihalesi geçerli teklif olmadığı için ertelendi.  İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2020 yılı kiralık araç ihalesini Bakırköy'deki İBB ek hizmet binasında gerçekleştirdi.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 2020 yılı kiralık araç ihalesi geçerli teklif olmadığı için ertelendi.
İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2020 yılı kiralık araç ihalesini Bakırköy'deki İBB ek hizmet binasında gerçekleştirdi. İhale canlı olarak da yayınlandı. İhale komisyonuna İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay başkanlık yaptı. İBB tarafından yaklaşık maliyet 170 milyon 384 bin 788 lira olarak belirlendi. 565 sürücü ve 1826 adet araç kiralamak üzere açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 141 milyon 277 bin 790 TL, Taksim Taahhüt Limited Şirketi 110 milyon 737 bin 819 TL teklif sundu. İhale komisyonuna başkanlık yapan İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay, iki teklifin de geçerliliği bulunmadığını, geçici teminat mektupları ve diğer bazı belgelerin eksik olduğunu belirterek ihaleyi sonlandırdı. İBB'nin önümüzdeki günlerde tekrar ihale tarihi belirlemesi bekleniyor. İhale kapsamında 703 adet binek araç, 300 adet camlı araç, 91 adet 8+1 minibüs, 121 adet 14+1 minibüs, 29 adet tek sıra kabinli kamyonet, 286 adet çift sıra kabinli kamyonet, 64 adet arazi aracı, 117 adet panelvan araç, 35 adet cenaze aracı, 21 adet 27 kişilik otobüs, 19 adet 31 kişilik otobüs, 23 adet 46 kişilik otobüs, 7 adet ağaç kasalı kamyon, 10 adet mobil iletişim aracı kiralanacak.

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