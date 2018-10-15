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İBB'nin kültür sanat etkinlikleri "bir tıkla" cepte

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi il genelinde düzenlediği etkinliklerle ilgili tüm bilgileri içeren "İBB Kültür" mobil uygulaması geliştirdi - İBBelediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran: - "1 Ekim'de kültür sezonunu açtık, İstanbul'da 15 milyon nüfusun tamamına ulaşmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) il genelinde düzenlediği etkinliklerle ilgili tüm bilgileri içeren "İBB Kültür" mobil uygulaması geliştirdi. Akıllı cep telefonlarına ücretsiz indirilebilen uygulama sayesinde İstanbullular kentteki kültür sanat etkinliklerinden haberdar olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı "İBB Kültür" mobil uygulamasını vatandaşların hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi il genelinde düzenlediği etkinlikler hakkında sanatseverleri daha hızlı ve etkin haberdar etmek için "İBB Kültür" mobil uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama sayesinde İstanbullular nerede, ne zaman, hangi etkinliklerin olduğunu önceden öğrenebilecek, değişiklikler anında kullanıcıya bildirilecek.

AA muhabirine bilgi veren İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, sezon boyunca yoğun bir programı yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"1 Ekim'de kültür sezonunu açtık. İstanbul'da 15 milyon nüfusun tamamına ulaşmak istiyoruz. Malumunuz akıllı telefon uygulamaları artık herkesin elinde ve cebinde, biz de android uygulamalarıyla bu çalışmayla vatandaşımızın 'cep telefonuna girdik' diyebiliriz. Uygulamamız tüm kültür etkinliklerimizi gösteriyor. Navigasyona bağlantı yapabiliyor, hangi kültür merkezinde hangi çalışmamız var bunların hepsini görebiliyoruz. 2017 yılında ilk adımları atıldı ve artık tamamıyla çok rahat kullanabileceğimiz bir uygulama oldu."

Uygulamanın kağıt israfını da önleyebileceğini vurgulayan Duran, "Çünkü yazılı ve basılı materyali her yere ulaştırmak mümkün değil, bir müddet sonra artık bunlar çevre kirliliğine de sebebiyet verebiliyorlar. Bu uygulamayla zaten kültür sanat konusunda istekli olan bütün vatandaşlarımız akıllı telefon kullanıyorlar. Biz de bu uygulamayla vatandaşlarımıza kolay ulaşabileceğimizi düşündük." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların cep telefonlarına "İBB Kültür Sanat" uygulamasını ücretsiz indirebildiklerini dile getiren Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mobil uygulama şu an devrede ve vatandaşlarımız çok rahat kullanabilirler. 8 ay boyunca yoğun bir biçimde dolu dolu etkinliklerimizin detaylarını görebildikleri, hangi konsere hangi sanatçı geliyor, o sanatçı ile ilgili bilgiler nelerdir, bu uygulamayla hepsini okuyabilecekler. Bu uygulamaya vatandaşlarımız çok kolay ulaşabilecekler, ellerinin altında. Uygulamanın kendisi, etkinlikler seçildiği zaman, 'etkinlik işaretlemişsiniz' şeklinde mesaj gönderebiliyor. Filtreleme sistemi var. Bunları da filtreleyerek tercih ettiği veya uygun gördüğü kültür sanat faaliyetinden haberdar olabilecek. Vatandaşlarımızın bu uygulamayı akıllı telefonlarına ve cep telefonlarına indirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çocuk tiyatrolarından seminer, sempozyumlara kadar bir sürü faaliyet alanımız var. Bunların hepsini burada görebilirler."

- Uygulama

Uygulama üzerinden İstanbul'daki kültür merkezlerine, en yakın kültür merkezlerinin açık adreslerine ulaşılabiliyor. İşaretlenen kültür merkezine yine uygulama üzerinden navigasyon hizmeti sağlanabiliyor. İl genelinde düzenlenecek etkinlikler önceden duyuruluyor. Uygulamada seminer, söyleşi, konser, çocuk ve yetişkin tiyatrosu, sergi ve sinema için özel kategoriler oluşturuldu. Bu kategorilerden dilediğine tıklayarak en yakın zamanda hangi etkinliğin olacağı, ne zaman yapılacağı, kimlerin katılacağı gibi tüm detaylara ulaşılabiliyor. Bu özelliğiyle "İBB Kültür” ilgi alanına göre arama yapma ve etkinlik bilgilerine kolayca ulaşma imkanı tanıyor.

Uygulamayı kullanan sanatseverler etkinliklerin detayında bulunan "Etkinliği Takip Et" butonuyla etkinlik öncesi hatırlatma bildirimi alabiliyor "Takvime Ekle" butonuyla ise programı takvimine ekleyebiliyor. Saat, tarih gibi değişiklikler anında kullanıcıya bildiriliyor.

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İBB İBB Kültür Rıdvan Duran

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