İBB'nin Kurban Bayramı hizmetleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara çeşitli etkinlik ve hizmetler sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler bayramın sorunsuz geçmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam etti.

Bayram tatiline giden vatandaşlarla bayramlaşmak için otogar ve havaalanlarında stantlar kuruldu.

Arife ve bayramın birinci günü Edirnekapı Şehitliği'nde program düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleriyle bayramlaştı, gazi ve şehit yakınlarına ev ziyareti gerçekleştirdi.

Vatandaşların kurban ibadetlerinin sağlıklı ve rahat şekilde gerçekleşebilmesi için görevlendirilen ekipler, kurban kesim alanlarındaki sorunlarla birebir ilgilendi.

İstanbul genelindeki 25 hastaneyi bayramda ziyaret ederek, hasta ve yakınlarıyla bayramlaşan ekipler, bayramın ikinci günü ise Darülaceze ziyareti gerçekleştirerek, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Belediye, bayramın birinci ve üçüncü günlerinde şehit yakınları ile öksüz ve yetim çocuklara yönelik şehrin tarihi ve kültürel mekanlarının gezildiği "Beyaz Gezi" düzenleyerek bayrama özel hediyeler takdim etti.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü, hac görevini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen ilk hacı kafilelerini Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında çiçeklerle karşıladı.

Kurban Bayramı süresince "İletişim Noktaları", "Yerinde Çözüm" ekipleri ve "ALO 153 Çağrı Merkezi" de çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

