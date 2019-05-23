İBB'nin müze ve sarnıçlarına yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) müze ve sarnıçlarının 2019'un ilk 5 ayında bir milyon 370 bin 127 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB'nin iştiraki Kültür AŞ ile Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü tarafında işletilen 6 müze ve 2 sarnıç yoğun ilgi gördü.

Kültür AŞ'nin işlettiği; Miniatürk'ü 303 bin 854, Topkapı'daki Panorama 1453 Müzesi'ni 228 bin 736, Türk Cumhuriyetlerinin çadırlarının bulunduğu Türk Dünyası Kültür Evleri'ni 46 bin 943 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, Yerebatan Sarnıcı'nı 651 bin 519, Şerefiye Sarnıcı'nı ise 72 bin 255 kişi gezdi.

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından işletilen Atatürk Müzesi 31 bin 103, İtfaiye Müzesi 8 bin 717, Aşiyan Müzesi de yılın ilk 5 ayında 27 bin kişi tarafından ziyaret etti.

