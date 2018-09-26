Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) geliştirdiği ve Marmara bölgesindeki 11 şehirde bir süredir kullanımda olan navigasyon uygulaması "İBB Yol Gösteren", yakında tüm Türkiye'yi kapsayacak.

Akıllı telefon kullanıcılarına sunulan uygulamayla megakentte en çok ihtiyaç duyulan otoparklar, akaryakıt istasyonları, eczaneler, ATM'ler ile toplu taşıma araçlarının yanı sıra opera, golf sahası ve kamp alanlarının bulunduğu 47 arama kategorisinden yer sorgusu yapılabilecek.

"İBB Yol Gösteren" İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'de çalışan uygulama, yakın zamanda tüm Türkiye'de kullanılabilecek. Uygulamanın dil seçenekleri arasında Türkçenin yanı sıra Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Arapça bulunuyor. Uygulama, internet bağlantısı olmadığı durumlarda da rota oluşturmaya olanak sağlıyor.

KAMP BÖLGELERİ, OPERALAR, GOLF SAHALARI...

Toplu taşıma araçlarıyla entegre çalışan uygulama ile birlikte, kullanıcılara sokak görünümü de sunuluyor. Kaza ve trafik sıkışıklığı gibi durumlarda alternatif rotalar oluşturan uygulama ayrıca Bakırköy'deki Ulaşım Yönetim Merkezi'nden alınan trafik kamera görüntülerini de canlı olarak aktarıyor. Yol çalışması, trafik sıkışıklığı, kaza gibi durumlarda anlık bilgi paylaşımı yapılan uygulamada, otoparklar ve doluluk oranlarının yanı sıra nöbetçi eczanelerin adresleri verilerek, bulunan konuma rota oluşturulabiliyor.