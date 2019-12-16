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İBB’nin personel sayısı 43 bin 307’ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan sayısı, 43 bin 307’ye ulaştı.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan sayısı, 43 bin 307’ye ulaştı. Bir önceki yıla göre İBB’deki memur sayısı artarken, işçi, sözleşmeli personel sayısında düşüş oldu. İBB’de kadın çalışan sayısının ise yüzde 17 olması dikkat çekti.
İBB’nin 2020 yılı bütçe performans program kitapçığında yer alan bilgilere göre, İSKİ, İETT ve belediyenin 28 şirketi hariç olmak üzere İBB bünyesinde 43 bin 307 personel çalışıyor. Bu personelin sadece 13 bin 743'ü İBB'nin kadrosunda yer alıyor. İBB'de çalışmakla birlikte, kadroları belediyenin şirketlerinde bulunan personel sayısı da 27 bin 75 kişi ulaştı. Hizmet alımı şeklinde İBB’de çalışan sayısı ise 2 bin 489.
MEMUR ARTTI, İŞÇİ DÜŞTÜ
Performans kitabına göre, İBB'nin kendi kadrosunda yer alan 13 bin 743 personelden sadece 2 bin 346’sı kadın. Oran olarak personelin yüzde 83’ü erkek, yüzde 17’si kadın. Yönetici personel içinde ise kadınların oranı yüzde 19’a çıkıyor.
İBB kadrosunda 8 bin 484 memur, 3 bin 317 işçi, bin 650 sözleşmeli personel ve 292 sözleşmeli sanatçı yer alıyor.
Geçen yıla göre erkek çalışan sayısı 432 artarken, kadın çalışan sayısındaki artış sadece 31 oldu. Bir önceki yıla göre toplamdaki personel artış 463 olmakla birlikte, memur sayısında artış, işçi, sözleşmeli personel ve sanatçı sayısında düşüş yaşandı. Memur sayısı 792 artarken, işçi ve sözleşmeli personel sayısında toplam 664 kişi azaldı.
İBB'NİN ARAÇLARI
Resmi verilere göre, İBB’nin hizmetlerin yürütülmesi için kullandığı araç sayısı toplam 5 bin 644. Bu araçların bin 997 tanesi resmi plakalı belediyenin kendi malı. Diğerlerinin bir kısmı kiralık, bir kısmı da hizmet alım ihaleleri kapsamında söz konusu iş süresince kullanılan araçlar.
Söz konusu araçların bin 809 tanesi binek tipi araç. Bunların 58 tanesi resmi, 977 tanesi kiralık, 774 tanesi ise ihale kapsamında kullanılan araçlar.
İBB’nin elinde 641 kamyon- kamyonet, 584 otobüs- minibüs, 583 itfaiye aracı, 473 pikap, 254 iş makinesi ve 248 tane kışla mücadele aracı bulunuyor.
EN BÜYÜK PAY RAYLI SİSTEME
İBB’nin 2020 yılı performans program tablosunu göre, bütçeden en büyük pay raylı sisteme ayrılmış durumda. Raylı sistem yapım ve bakım-onarım için 3 milyar 375 milyon 575 bin TL ayrıldı. Bu, toplam bütçe içindeki pay açısından yüzde 15,82 ‘ye denk geliyor. İkinci sırada 2 milyar 100 milyon 495 bin 470 TL ile sosyal amaçlı toplu ulaşım destek faaliyetleri geliyor. Bunun da bütçe içindeki payı yüzde 9,85. Üçüncü sarıda yüzde 6,72 payla karayolu sistemleri bakım ve onarım çalışmaları, dördüncü sırada yüzde 6,66 payla atık yönetim tesisleri yapım ve bakım- onarımı geliyor. İBB’nin 2020 yılı toplam bütçesi 25 milyar 850 milyon TL.

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