İBB’nin şampiyon tekvandocusu İrem Yaman tarih yazıyor

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından İrem Yaman İngiltere’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. İki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti.

Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası İngiltere’nin Manchester kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 150 ülkeden 975 sporcunun katıldı. Milli takım kadrosunu oluşturan 16 sporcunun 5’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından oluştu. İBB’li sporcu İrem Yaman Dünya Şampiyonu olurken, Nafia Kuş ise bronz madalyayı ülkemize getirdi. Milli tekvandocu Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılım yolunda da büyük bir avantaj elde etti.

Yaman’ın kariyerinde 2 Dünya, 2 Avrupa, 1 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu ve sayısız madalya bulunuyor.

