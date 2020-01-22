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  4. İBB’nin Selahattin Demirtaş’ın kitabını satması protesto edildi

İBB’nin Selahattin Demirtaş’ın kitabını satması protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Selahattin Demirtaş’a ait kitapların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne bağlı İstanbul Kitapçısında satışa çıkarılmasını protesto etti.

İBB’nin Selahattin Demirtaş’ın kitabını satması protesto edildi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Selahattin Demirtaş’a ait kitapların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne bağlı İstanbul Kitapçısında satışa çıkarılmasını protesto etti. İBB önünde toplanan grup daha sonra basın açıklaması yaparak, kitabın satışının durdurulması yönünde dilekçe verdi.
Fatih’teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen grup, pankart açarak basın açıklaması yaptı. Slogan atan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri daha sonra basın açıklaması yaptı.
Grup adına basın açıklaması yapan Yıldırım Gençer, “ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Kitapçısında terörist Selahattin Demirtaş’ın kitapları satılmaktadır. Bir hafta önce Türkiye’nin gündemine getirdiğimiz bu hadiseye dönük talebimizi dile getirmiştik. Aradan geçen sürede değişen hiçbir şey olmadığı gibi, İBB yeni bir adım atarak Demirtaş’ın yakında çıkacak olan ‘Leylam’ adlı kitabını ön siparişe açmıştır. İBB terör hükümlüsü Demirtaş’ın kitaplarını satarak ve yayarak neyi amaçlamaktadır? Kimse kamunun imkanlarını PKK’nın sözcüsü Demirtaş’ın kitabını satmak ve yaymak için kullanamaz. Demirtaş terör suçundan dolayı yargılanmaktadır. Suçları açıktır. Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve terör örgütü propagandası yapma bunlardan bazılarıdır. Demirtaş sadece yargı önünde değil, Türk Milletinin vicdanından da hükümlüdür. Apo’nun heykelini dikmek isteyen, Mehmetçiğimize kurşun sıkan PKK’lıları şehit ilan eden kişidir. Yollarımıza dinamitler döşeyen, şehitlerimize bombalar patlatan partinin lideridir. Terör sicili ortada olan Demirtaş kitaplarını satmak iBB’ye ne katacaktır?
Bu kitapları satılmasına aracı olan İBB yetkililerinin hiç mi vicdanı sızlamaktadır. Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu milletin haklı öfkesini, itirazını hiç mi duymamaktadır? İBB’yi uyarıyoruz. Bu kitapların satışı derhal durdurulmalıdır. Şehit Ailelerinin ve Türk Milletinin vicdanını daha fazla yaralamayın” dedi.
Basın açıklamasının ardından grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti. Grup daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye binasına girerek kitapların satışının kaldırılması yönünde dilekçe verdi.

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