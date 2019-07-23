İBB'nin Yaz Spor Okullarından 12 bin çocuk faydalanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) okul spor salonlarında gelenekselleşen ücretsiz Yaz Spor Okulları, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla başlatılan Yaz Spor Okulları, bu yıl da yoğun katılımla devam ediyor.

Okullarda, futsaldan badmintona, tekvandodan masa tenisine kadar birçok branşta yaklaşık 12 bin çocuk ücretsiz spor eğitimi alıyor. Ayrıca çocuklar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelerek, hem fiziksel ve mental yönden gelişiyor hem de enerjik ve eğlenceli zaman geçirerek spor yeteneklerini keşfediyor.

İBB Yaz Spor Okulları 6-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak 24 Haziran'da başladı. İstanbul'un 32 ilçesindeki 111 okulun salonunda devam eden ücretsiz spor eğitimleri beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından veriliyor.

- 22 branşta ücretsiz spor eğitimi

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen spor okullarında eğitimler futsal, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, zumba, dart, okçuluk, mas güreşi, mangala, tenis, jimnastik, masa tenisi, hentbol, badminton, karate, hareket eğitimi, step-aerobik, atletizm, boks, bocce ve golf olmak üzere 22 branşta gerçekleştiriliyor.