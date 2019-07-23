İBB'nin Yaz Spor Okullarından 12 bin çocuk faydalanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) okul spor salonlarında gelenekselleşen ücretsiz Yaz Spor Okulları, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla başlatılan Yaz Spor Okulları, bu yıl da yoğun katılımla devam ediyor.
Okullarda, futsaldan badmintona, tekvandodan masa tenisine kadar birçok branşta yaklaşık 12 bin çocuk ücretsiz spor eğitimi alıyor. Ayrıca çocuklar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelerek, hem fiziksel ve mental yönden gelişiyor hem de enerjik ve eğlenceli zaman geçirerek spor yeteneklerini keşfediyor.
İBB Yaz Spor Okulları 6-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak 24 Haziran'da başladı. İstanbul'un 32 ilçesindeki 111 okulun salonunda devam eden ücretsiz spor eğitimleri beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından veriliyor.
- 22 branşta ücretsiz spor eğitimi
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen spor okullarında eğitimler futsal, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, zumba, dart, okçuluk, mas güreşi, mangala, tenis, jimnastik, masa tenisi, hentbol, badminton, karate, hareket eğitimi, step-aerobik, atletizm, boks, bocce ve golf olmak üzere 22 branşta gerçekleştiriliyor.
Talebin yoğun olduğu bazı salonlarda 4 ve 6 yaş arasındaki çocuklar için de spora dayalı çeşitli oyunlar ve hareket eğitimleri yapılıyor.
Bu yıl ilk kez sporla tanışan ve gelecek vadeden sporcu adayları, antrenörleri tarafından yakından takibe alınıyor ve çeşitli kulüplerin altyapılarına kazandırılıyor.
- Sporla sosyalleşiyorlar
Okullar, çocukları dijital dünyadan bir nebze uzak tutarak daha fazla sosyalleşmelerine, iletişim becerilerini güçlendirmelerine ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına olanak sağlıyor.
Okullarının tatile girmesi ile Yaz Spor Okullarına başlayan çocuklar, spor yaparak kendilerini enerjik ve kuvvetli hissettiklerini belirterek, yeni şeyler öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler ise, yaz spor okullarının ücretsiz olması sayesinde daha fazla çocuğun sporla tanıştığını belirtiyor.
Erken yaşta spora başlamanın çocuk gelişimine olumlu yönde katkılar sağladığına dikkati çeken antrenörler, öğrenci mevcudunun yoğun olduğu salonlarda sporcu adaylarını gruplara ayırarak çocuklarla tek tek ilgileniyor.
Okulların spor salonları, 30 Ağustos'a kadar öğrencilerin spor eğitimlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.
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