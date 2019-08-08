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İBB'nin yeni kadrosu tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB üst yönetimini tanıttı.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB üst yönetimini tanıttı.

İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, "21. yüzyıla yakışan ve bu çağın gereklerin yerine getiren, özellikle şehrimizde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe dair umutlarını yeşerten bir anlayışla bu kenti yönetmek.. Yeni nesil bir siyaset anlayışıyla bu kentin yöneticiliğini yapmak, bu anlayışla bu kente hizmet etmek yerel demokrasiyi en üst seviyede tutarak yerel demokrasi anlayışıyla bu şehri yönetmek bizim esas bakışımız olacaktır” diye konuştu.

İstanbul için seferberlik dönemi başlattıklarını ifade eden İmamoğlu, "Ekonomiden başlamak üzere yönetim anlayışından başlamak üzere bir seferberlik dönemi başlattığımızı asla ve asla unutmamalıyız. Özellikle bu kaynakları iyi kullanmaya bu şehrin fırsatlarını ve yeni kaynaklarını yine bu şehrin yönetimine, gündemine katmayı unutmamalıyız. Aynı zamanda ihmal edilmiş kendi bulunduğunuz alanda gedikler açılmış, görünmez birtakım yöntemlerle gelir kaybına uğrayan kurumlarınızın derhal bu açıklarını ve gediklerini kapatmayı ve bu şehrin gelirine gelir katmayı ihmal etmemeliyiz” dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından İBB’nin yeni yönetimi tanıtıldı. İBB’nin Genel Sekreteri Yavuz Erkut olurken genel sekreter yardımcıları Şengül Altan Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Demir, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı, Turgut Tuncay Önbilgin oldu.

Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman başkan danışmanları olurken İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, BELBİM A.Ş’ye Yücel Karadeniz, BELTUR A.Ş’ye Ömer Güçlü Şeneler, BİMTAŞ A.Ş.: Nazım Akkoyunlu, Boğaziçi Yönetim A.Ş’ye Ethem Pişkin, Enerji A.Ş’ye Aslan Değirmenci, Halk Ekmek A.Ş’ye Salih Bekaroğlu, Hamidiye A.Ş ve Güven Su’ya Sertaç Nişli, İSBAK A.Ş’ye Bahaddin Yetkin, İSFALT A.Ş’ye Burak Sırali, İSPARK A.Ş’ye Murat Çakır, İSPER A.Ş’ye Banu Saraçlar, İSTAÇ A.Ş’ye Mustafa Canlı, İstgüven’e Ahmet Can Buğday, İSTON A.Ş’ye Ziya Gökmen Togay, İsttelkom’a Nihat Narin, KİPTAŞ A.Ş’ye Ali Kurt, Kültür A.Ş’ye Serdal Taşkın, Medya A.Ş’ye İpek Elif Atayman, Spor A.Ş’ye İzzet Renay Onur, Şehir Hatları A.Ş’ye Sinem Dedetaş, UGETAM’a İbrahim Edin atandı.

(FOTOĞRAF)

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