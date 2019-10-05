İBB'nin yeni kültür sanat sezonu açıldı

Etkinlikte konuşan İmamoğlu, kültür sanat hayatının İstanbul'da en üst seviyelerde olmasını dileyerek, "Tabi hedeflerimizin içerisinde aynı zamanda bu kentin her noktasında her yerinde herkes için kültür sanat temasıyla yola çıktığımızı da belirtmek isterim. Kentimiz muazzam ilham veren bir kent. Çok şanslıyız, her tarafı ayrı bir değer." ifadelerini kullandı.

İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sezon açılış programının sanat yönetmenliğini İBB sanat danışmanlarından Nurhan Turhan Keeler, konsept ve küratöryel yerleştirmelerini ise iç mimar İsmail Öklügil üstlendi.

Açılışa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyuncular Demet Akbağ, Müjdat Gezen, yazar Doğan Hızlan ve caz sanatçısı Okay Temiz'in yanı sıra çok sayıda sanatçı, iş adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

İstanbul'un tarihten gelen bir birikime sahip olduğunu kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu birikimi doğru yorumlayıp, değerleri sahiplenirseniz medeniyetler inşa edebilirsiniz. Umuyorum tarihin ilerleyen dönemlerinde herkesin güzel katkılar sunmamızla andığı bir dönemi bu şehre yaşatırız. O değerli kentten aldığımız ilhamla özellikle kültür sanat anlamında yukarılara taşırız. Hedefimiz İstanbul'u kültür ve sanat kenti haline getirmek, yeni vizyonumuzla dünyanın en nitelikli etkinliklerine ev sahipliği yapan merkezler arasında anılmasını sağlamaktır. İstanbul'un konserler, müzikaller, festivaller ve bienaller kenti olması, sanatla iç içe yaşaması ideali her zaman zihnimizde yer bulacak. İstanbul'da kültür sanat etkinlikleri seyirciyle dolup taşsın, kültür sanata yeni bir soluk gelsin istiyoruz. Bu yönetim anlayışı İstanbulumuzu, geçmişinden aldığı güçle yarın daha büyük birikimlere taşısın, evrensel dile unutulmaz katkılar yapsın istiyoruz."

İmamoğlu, İBB bünyesinde bulunan kültür merkezlerini kültür sanat yaşamının simgeleri olarak yaşatacaklarını belirterek, var olan mevcut mekanları, merkezleri, kültür alanlarını güçlendireceklerini söyledi.