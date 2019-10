İBB'nin yeni kültür sanat sezonu açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019-2020 kültür sanat sezonunun açılışı, özel bir etkinlikle gerçekleşti.

İstanbul'un yeni kültür sanat vizyonunun paylaşıldığı etkinlik, Haliç Kongre Merkezinde yapıldı.

Açılışa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyuncular Demet Akbağ, Müjdat Gezen, yazar Doğan Hızlan ve caz sanatçısı Okay Temiz'in yanı sıra çok sayıda sanatçı, iş adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sezon açılış programının sanat yönetmenliğini İBB sanat danışmanlarından Nurhan Turhan Keeler, konsept ve küratöryel yerleştirmelerini ise iç mimar İsmail Öklügil üstlendi.

Etkinlikte konuşan İmamoğlu, kültür sanat hayatının İstanbul'da en üst seviyelerde olmasını dileyerek, "Tabi hedeflerimizin içerisinde aynı zamanda bu kentin her noktasında her yerinde herkes için kültür sanat temasıyla yola çıktığımızı da belirtmek isterim. Kentimiz muazzam ilham veren bir kent. Çok şanslıyız, her tarafı ayrı bir değer." ifadelerini kullandı.