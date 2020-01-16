İBB'ye açtığı davayı kazanan işçi konuştu

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, (DHA) - 8 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul A.Ş'de amir yardımcılığı görevi yapan ve 15 Kasım'da işten çıkarılan Emre Akdemir, mahkeme kararıyla işe iade davasını kazandı. Akdemir, şirket avukatı tarafından 'yönetim kararı' olarak işe iade kararının uygulanmayacağının kendisine bildirildiğini söyledi.

19.06.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul A.Ş'de çalışmaya başlayan Emre Akdemir, 15 Kasım 2019 tarihinde fesih bildiriminin kendisine iletilmesiyle işine son verildiğini öğrendi. 'Yönetimde verimliliği artırmak, kurumsal performansı yükseltmek amacıyla organizasyon yapısında değişikliğe ihtiyaç duyulmaktadır' ifadelerinin yer aldığı fesih bildirimi kendisine tebliğ edilen Akdemir ardından mahkemeye giderek işe iade davası açtı. Dava ilk celsede sonuçlandı. Mahkeme Emre Akdemir'in işe iade edilmesine veya kendisine tazminat ödenmesine karar verdi.

"YÖNETİMİN KARARI BU ŞEKİLDE DİYEREK İŞ AKDİMİZ FESHEDİLDİ"

Kasım ayında işten çıkarıldıktan sonra kıdem ve ihbar tazminatları ödenen Emre Akdemir, "Ben 8 yıldan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Spor İstanbul A.Ş'de amir yardımcısı olarak çalışıyordum. 15 Kasım'da bir mesajla genel merkeze gelmemiz gerektiği söylendi ve iş akdimiz feshedildi. Hiçbir gerekçe söylenmeden, ısrarla sorduğumuzda, hiçbir gerekçesi yoktu. Yönetimin kararı bu şekilde diyerek iş akdimiz feshedildi. Dolayısıyla ben ve arkadaşlarım hukuki süreç başlattık. Kıdem ve ihbar tazminatlarımız ödendi. Sonrasında hukuki mücadeleye ben kendim hiçbir hukuki yardım almadan başladım. Dolayısıyla ilk celsede işe iade kararımız çıktı. İşe iade kararını da dün aldım" dedi.