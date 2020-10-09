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IBM kararını verdi: 109 yıllık şirket ayrılıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2020 10:42 | Son Güncelleme

Teknoloji şirketi IBM, şirketi bölme kararı aldı. IBM'in aldığı karara göre 109 yıllık şirket, 2021 sonu itibarıyla ikinci bir şirket daha kuracak.

IBM kararını verdi: 109 yıllık şirket ayrılıyor!

Teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalardan biri olan IBM (International Business Machines), 109 yıllık bir geçmişe sahip. 1911 yılında kurulan şirket, bugüne dek faaliyetlerini sürdürdü. Fakat firmanın genel müdürü Arvind Krishna'nın açıklamalarına göre firma, faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yapmak üzere.

IBM YENİ ŞİRKET KURUYOR

Reuters'ta yer alan habere göre, IBM şirketini bölmeye karar verdi. İkinci firma, IBM'in veri merkezleri için teknik destek sağlayan bilgi teknoloji birimi olacak ve halka açılacak. Yeni firma, 2021 sonu itibarıyla yeni bir isimle faaliyete başlayacak. Firmanın toplam çalışan sayısı ise 90 bini bulacak.

IBM

IBM'in bu hareketi, firmanın bulut bilişim ve yapay zeka gibi alanlara daha fazla odaklanacağını gösteriyor. IBM hisseleri, duyurudan sonra yaklaşık yüzde 6 oranında yükseldi. IBM, Krishna yönetiminde geçen sene bulut alanında hizmet veren Red Hat şirketini 34 milyar dolara satın almıştı.

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