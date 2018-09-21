HABER

IBM yapay zekanın önyargılarını tespit edecek

21.09.2018 05:27 | Son Güncelleme

IBM algoritmaların verdiği kararların nasıl ve neden verildiğini anlık olarak analiz edebilecek bir araç geliştirdi. Google'ın fotoğraf algoritmasının Afrika kökenli Amerikalıları "goril" olarak tanımlaması gibi örnekler, yakın gelecekte hayatın her alanında kullanılma ihtimali bulunan bu algoritmaların ne kadar önyargılı olduğunu tartışmaya açmıştı.

IBM yapay zekanın önyargılarını tespit edecek

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM, algoritmaların verdiği kararların nasıl ve neden verildiğini anlık olarak analiz edebilecek bir araç geliştirdi.

Google'ın fotoğraf algoritmasının Afrika kökenli Amerikalıları "goril" olarak tanımlaması gibi örnekler, yakın gelecekte hayatın her alanında kullanılma ihtimali bulunan bu algoritmaların ne kadar önyargılı olduğunu tartışmaya açmıştı.

Fairness 360 (Adalet 360) adı verilen araç, yapay zekanın önyargılara sahip olup olmadığının belirtilerini tarayarak gerekli düzenlemeler konusunda önerilerde bulunacak.

Teknoloji devleri ve diğer şirketler tarafından kullanılan algoritmaların karar verme sürecinde her zaman adil olmadığına dair endişeler son dönemde artıyor.

Örneğin bazı yüz tanıma algoritmalarının beyaz yüzleri tanırken siyah yüzleri tanıyamadığı ortaya çıkmıştı.

Bu algoritmalar artık emniyet, sigorta veya internet içerikleri gibi pek çok alanda kullanıldığı için olası bir önyargının geniş etkileri olabilir.

Algoritmalar genellikle "kara kutu" mantığına göre işliyor, yani çalışma sürecinde algoritma sahipleri hangi kararın nasıl ve neden verildiğini göremiyor.

IBM'in bulut temelli yazılımı açık kaynaklı ve algoritma geliştirmek için yaygın olarak kullanılan platformlarla uyumlu olacak.

Tüketiciler bir arayüz üzerinden algoritmaların nasıl karar verdiğini ve kararı verirken hangi faktörleri değerlendirdiğini görebilecek.

IBM'in arayüzünün bir örneği

Algoritmanın hata oranı, performansı ve adilliği de incelenebilecek.

IBM'in Bilişsel Çözümler Birimi Başkan Yardımcısı David Kenny, "Yapay zeka kullanan ve hatalı bir kararın yaratacağı risklerle karşı karşıya olan şirketlere şeffaflık ve kontrol sağlıyoruz" diyor.

Google'ın aracı gerçek zamanlı değil

Diğer teknoloji şirketleri de aynı soruna benzer çözümler getirmek için çalışmalar yürütüyor.

Google geçen hafta duyurduğu bir araçla kullanıcıların makine öğrenimi modellerinin nasıl çalıştığını görmesine olanak sağlamıştı.

Fakat Google'ın geliştirdiği araç gerçek zamanlı değil. Bu araç verileri zaman içinde değerlendirerek genel bir tablo sunuyor.

Google'ın geliştirdiği arayüzün kullanımına bir örnek olarak sunulan bu görselde gülen suratlar maviyle, gülmeyenler ise kırmızıyla işaretlenmiş

Makine öğrenimi ve algoritmalarda önyargı, yapay zeka topluluğunun son dönemdeki önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

Microsoft ve Facebook da benzer önyargı tespit araçlar geliştirdiklerini açıklamışlardı.

Problemin bir kısmı, algoritmaların öğrenmesi için sunulan verilerin yeterli çeşitliliğe sahip olmamasından kaynaklanıyor.

Joy Buolamwini yüzünü tanıyamayan bilgisayarının beyaz bir maske taktığında yüzünü tanıdığını ortaya çıkarmıştı

Bilgisayarının yalnızca beyaz bir maske taktığında yüzünü tanıyabildiğini fark eden Massachusetts Institute of Technology öğrencisi Joy Buolamwini , 2016'da Algoritmik Adalet Birliği (AJL) adlı bir örgüt kurmuştu.

Google, 2015 yılında fotoğraf algoritmasının Afrika kökenli Amerikalıları "goril" olarak tanımlamasının ardından, "dehşete kapıldıklarını ve içten bir şekilde özür dilediklerini" söylemişti.

2017'de de Liberty adlı insan hakları örgütü İngiltere'de polislerin, suça karışanların cezaevinde tutulup tutulmayacağına dair artan bir oranda algoritma kullanmaya başladığını, bu algoritmanın da sadece insanların yaşı, cinsiyeti ve adresini temel aldığı konusunda bir uyarı yayınlamıştı.

'Batı'da endüstriyi çeşitlendirmeliyiz'

Dünya Ekonomik Forumu'ndan Kay Firt-Butterfield, yapay zeka ve etik üzerine tartışmaların yoğunlaşmakta olduğunu söylüyor:

"Bir hukukçu olarak, algoritmaların yanlış kararlarını ortaya çıkarma yöntemleri hakkında yapılan tartışmaları gerçekten ilgi çekici buluyorum.

"Önyargıdan bahsederken ilk endişelendiğimiz konu bu algoritmaları yaratanların çoğunun genç beyaz insanlar, genelde de erkekler olması. Bu yüzden Batı'da endüstriyi daha çeşitli hale getirmemiz gerekiyor."

ABD'den İran'a suçlama: Balistik füze desteği yapıyorlarABD'den İran'a suçlama: Balistik füze desteği yapıyorlar
Amerika’dan Çin’e S-400 YaptırımıAmerika’dan Çin’e S-400 Yaptırımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

İlginizi Çekebilir

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'den Filistin yönetiminin paralarının bir kısmına el koyma kararı

İsrail'den Filistin yönetiminin paralarının bir kısmına el koyma kararı

ABD'den İran'a suçlama: Balistik füze desteği yapıyorlar

ABD'den İran'a suçlama: Balistik füze desteği yapıyorlar

Rusya'dan ABD'ye: Teröristlerle flört etmeyi bırakın

Rusya'dan ABD'ye: Teröristlerle flört etmeyi bırakın

ABD'den Çin'e yeni yaptırım

ABD'den Çin'e yeni yaptırım

ABD'li 'özel güvenlik şirketinden' YPG/PKK'ya destek! Fotoğraflarla referans gösterdiler!

ABD'li 'özel güvenlik şirketinden' YPG/PKK'ya destek! Fotoğraflarla referans gösterdiler!

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.