İbn Haldun Üniversitesi kendi yayınevini kurdu

Üniversite akademisyenleri kapsamında ise Prof. Dr. Mahmut Arslan’a ait “The Work Ethic and Ahi Tradition of Turkey kitabı ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özay’ın Prof. Dr. Adem Efe ve Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Saltık ile müşterek çalışması olan “Basiret ve Direniş” kitabını yayımladı.

İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’nın "A New System Of Philosophy-Science From The Biological Standpoint" eseri gibi alanında özgün yeni metinlerin de yakın zamanda sosyal bilim insanları ve okurlarla buluşturacak.

- "Üniversitemizin uluslararası arenaya katkısını eserlerle de pekiştireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, farklı okuyucu kategorilerine yönelik kitapları da yayımlayacaklarını belirterek, "Toplumsal köklerimizi, çağdaş değerlerimizi ve yeni uygulamaları teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayımlar yapacağız. Sosyal bilimler alanında yapılacak araştırmaları orijinal dilleri ile yayımlayarak, üniversitemizin uluslararası arenaya katkısını eserlerle de pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İslâm kültürüne ait mirası ve bu mirası çağdaş bilgi birikimi ile karşılaştırmalı olarak sistemli araştırmalarla okuyucunun rahat ulaşabileceği bir portre haline getirmek istediklerini aktaran Şentürk, "Söz konusu alanda kaliteden taviz vermeden, kalıcı, hafızalarda takdirle hatırlanacak, gelenek ve yenilik bağlamında geleceğe yönelik sürekli bir yayımlar yapacağız. Ayrıca bu eserler vasıtasıyla özellikle kavram, mahiyet, mana, şahıs, mefhum, mesele, müessese, dönem, literatür ve bölge boyutlarında okuyucuya güçlü bir hazineyi birçok kitaplıkla sunacağız." bilgisini verdi.