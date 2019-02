İbn Haldun Üniversitesi kendi yayınevini kurdu

İbn Haldun Üniversitesi yayınları; Osmanlı Entelektüel Metinleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet’in Hocası Molla Gürânî’nin yetü’l-Emânî Fî Tefsîri’l-Kelâmi’r-Rabbânî, eserini ve Şeyhulislâm Ebüssuûd Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm İlâ Mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm kitaplarını da yayınlayacak. Üniversite akademisyenleri kapsamında ise Prof. Dr. Mahmut Arslan’a ait The Work Ethic and Ahi Tradition of Turkey kitabı ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özay’ın Prof. Dr. Adem Efe ve Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Saltık ile müşterek çalışması olan Basiret ve Direniş kitabını yayınladı.

İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’nın A New System Of Philosophy-Science From The Biological Standpoint eseri gibi alanında özgün yeni metinlerin de yakın zamanda sosyal bilim insanları ve okurlarla buluşturacak.