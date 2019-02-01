İbn Haldun Üniversitesi kendi yayınevini kurdu

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) sosyal bilimler alanında uluslararası yayın yapacak. Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk, "Sosyal bilimler alanında yapılacak araştırmaları orijinal dilleri ile de yayınlayarak, İbn Haldun Üniversitesi’nin uluslararası arenaya katkısını eserlerle pekiştireceğiz" dedi. İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) kendi yayınevini kurdu. Yapılan bilgilendirmede; Ocak 2019 itibariyle İbn Haldun Üniversitesi Yayınları adıyla faaliyetlerine başlayan yayınevi, yaptığı telif ve tercümelerle sosyal bilimlerin birçok farklı alanlarında yetkin kitaplık oluşturmayı hedefliyor.

İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, akademik kadrosunun telif, tercüme ve tahkik eserlerini yayınlayacak. Aynı zamanda mensubu olduğu toplum ve toplulukların entelektüel amaçlarına destek olacak. Sosyal bilimin farklı alanlarında yayınların topluma ulaştırılmasını da sağlayacak. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, farklı okuyucu kategorilerine yönelik kitapları da yayınlayacaklarını belirterek, "Toplumsal köklerimizi, çağdaş değerlerimizi ve yeni uygulamaları teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayınlar yapacağız. Sosyal bilimler alanında yapılacak araştırmaları orijinal dilleri ile yayınlayarak, üniversitemizin uluslararası arenaya katkısını eserlerle de pekiştireceğiz" dedi.

"Kaliteden taviz vermeden kalıcı eserler yayınlayacağız"

İslâm kültürüne ait mirası ve bu mirası çağdaş bilgi birikimi ile karşılaştırmalı olarak sistemli araştırmalarla okuyucunun rahat ulaşabileceği bir portre haline getirmek istediklerini ifade eden Prof. Şentürk, "Söz konusu alanda kaliteden taviz vermeden, kalıcı, hafızalarda takdirle hatırlanacak, gelenek ve yenilik bağlamında geleceğe yönelik sürekli bir yayınlar yapacağız. Ayrıca bu eserler vasıtasıyla özellikle kavram, mahiyet, mana, şahıs, mefhum, mesele, müessese, dönem, literatür ve bölge boyutlarında okuyucuya güçlü bir hazineyi birçok kitaplıkla sunacağız" diye konuştu. İbn Haldun’a ait bazı eserler ilk kez yayınlanacak

İbn Haldun Üniversitesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Savaş Tali ise İbn Haldun Üniversitesi Yayınları’nda hâlihazırda, İslâm Siyaset ve Ahlak Klasikleri, Osmanlı Entelektüel Metinleri, Türk-İslâm Düşüncesini İnşa Eden Metinler ve Halduniyyat gibi dev serileri yayına hazırladıklarını söyledi. Tali, şöyle devam etti: "Yayınevinin ana projelerinden olan Halduniyyat serisi kapsamında İbn Haldun’un bütün eserlerini yayınlayacağız. Bu amaçla modern tarihçiliğin, sosyolojinin, iktisadın ve toplum metafiziğinin öncülerinden kabul edilen İbn Haldun’a ait bütün metinler uzmanlarca tahkik ve tercüme ediliyor. Örneğin, en erken döneme ait Mukaddime yazmaları incelenerek yeni bir Arapça, Türkçe ve İngilizce Mukaddime yayınlayacağız. Daha önce gün yüzüne çıkmamış İbn Haldun eserleri de ilk defa İbn Haldun Üniversitesi Yayınları’ndan inşa edilip, okuyuculara ulaşacak" dedi.