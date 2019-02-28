İbn Haldun Üniversitesi Öğrencileri ABD Kış Okulu’nda

İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayarak, ABD Kış Okulu programına katılan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) öğrencileri, George Mason Üniversitesi ve birçok akademik kurumda dünyaca tanınan akademisyenlerden dersler aldı, İngilizce araştırma ve yazma tekniklerini geliştirme imkanı buldu. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de Kış Okulu’nu ziyaret ederek ABD’de öğrencilere bir konferans verdi.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Uluslararası Ofis Daire Başkanlığı tarafından, George Mason Üniversitesi işbirliği ile ilki 2 Şubat- 1 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen 2019 yılı yoğunlaştırılmış ABD Kış Okulu’na katılan başarılı öğrenciler, İHÜ Rektörü Recep Şentürk başta olmak üzere birçok akademisyen tarafından verilen konferanslara katıldı. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk, Amerika’nın önde gelen akademik, entelektüel ve toplumsal paydaşlarıyla işbirliği yaparak, öğrencilerinin ruhsal, duygusal ve entelektüel olarak çok yönlü gelişimine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.