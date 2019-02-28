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İbn Haldun Üniversitesi Öğrencileri ABD Kış Okulu’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:54 | Son Güncelleme

İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayarak, ABD Kış Okulu programına katılan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) öğrencileri, George Mason Üniversitesi ve birçok akademik kurumda dünyaca tanınan akademisyenlerden dersler aldı, İngilizce araştırma ve yazma tekniklerini geliştirme imkanı buldu.

İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayarak, ABD Kış Okulu programına katılan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) öğrencileri, George Mason Üniversitesi ve birçok akademik kurumda dünyaca tanınan akademisyenlerden dersler aldı, İngilizce araştırma ve yazma tekniklerini geliştirme imkanı buldu. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de Kış Okulu’nu ziyaret ederek ABD’de öğrencilere bir konferans verdi.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Uluslararası Ofis Daire Başkanlığı tarafından, George Mason Üniversitesi işbirliği ile ilki 2 Şubat- 1 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen 2019 yılı yoğunlaştırılmış ABD Kış Okulu’na katılan başarılı öğrenciler, İHÜ Rektörü Recep Şentürk başta olmak üzere birçok akademisyen tarafından verilen konferanslara katıldı. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk, Amerika’nın önde gelen akademik, entelektüel ve toplumsal paydaşlarıyla işbirliği yaparak, öğrencilerinin ruhsal, duygusal ve entelektüel olarak çok yönlü gelişimine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

Prof. Şentürk, ABD Kış Okulu’na katılan öğrencilerin büyük bir tecrübe kazandıklarına vurgu yaparak şunları kaydetti: "Küresel ölçekte geleceğin sosyal bilimcileri olmaya aday öğrencilerimiz, bu vesileyle dünya çapında kendini ispat etmiş akademisyenlerle irtibat kurabilecek beceriler geliştiriyorlar. Amerika’da sosyal bilim alanındaki araştırmalardan haberdar olmalarının yanı sıra İngilizce araştırma ve yazma teknikleri gibi başlıklarda da uzmanların gözetiminde seminer ve atölye çalışmalarına katılarak, kurumsal gezi ve akademik ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Bu tür programlarımız yaz döneminde de devam edecek".

ABD’de dünyaca tanınan akademisyenlerden eğitim aldılar
Program kapsamında, İbn Haldun Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış öğrenciler, George Mason Üniversitesi ve birçok akademik kurumda dünyaca tanınan öğretim görevlilerinden üniversitenin kampüsünde ders aldılar. Bu kurumlarda uzmanları tarafından verilen sosyal ve beşerî bilimlerin güncel ve önemli meseleleri hakkındaki seminerlere katıldılar. Seminerler öğrencilerin İngilizce analitik düşünmeleri, ilgili konularda tartışmaları, argüman geliştirmeleri ve akademik yazı yeteneklerini geliştirecek şekilde planlandı.

Kültür gezileri de düzenlendi
Derslerin içeriği dil programı olmaktan ziyade akademik bir program olarak dizayn edildi. Öğrenciler, başta Washington D.C.’de bulunan Beyaz Saray, Kongre Binası’nın yanı sıra Amerika’nın doğu yakasındaki farklı mekanlara ve kurumlara yönelik düzenlenen kültür gezilerine katıldı. Ayrıca SETA ile işbirliği içinde düzenlenen siyaset bilimine dair seminerlere katılan öğrenciler, geldikleri ülke sistemine dair daha geniş bilgi elde etme imkanına da sahip oldu.

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