İbn Haldun Üniversitesi Türkiye Münazara Şampiyonası tamamlandı

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi 5. Türkiye Münazara Şampiyonası'nın birincileri belli oldu.

İbn Haldun Üniversitesi'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Münazara Şampiyonası'nın final etabı, üniversitenin Başakşehir'deki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 5 farklı bölgesindeki 11 şehirden 64 lisenin yarıştığı turnuvanın final etabında 16 takım yarıştı. Final etabında ön çeyrek, yarı final ve final maçları oynandı.

Final maçında Ankara Gazi Anadolu Lisesi'ni mağlup eden Galatasaray Lisesi, şampiyon oldu.

En iyi konuşmacı ödülünü Galatasaray Lisesi'nden Hakan Öğüt aldı. Sosyal medya yarışmasının birincisi İzmir Amerikan Lisesi münazara takımı olurken, makale yarışmasında ipi Alkev Özel Anadolu Lisesi'nden Ezo Seren Aslan göğüsledi.

Şampiyonada birinci olan takıma kupa ve her bir takım üyesine yarım altın, en iyi konuşmacıya kupa ve yarım altın, sosyal medya ve makale yarışmasında birinci olan takımlara da bin lira para ödülü verildi.

