"İbn-i Heysem Sinema Okulu" kapanış töreni yapıldı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "İbn-i Heysem Sinema Okulu" projesinin kapanış programı, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, bakanlığın 5 bin projeden yaklaşık 300'ünü seçtiğini aktararak, "Tabii kaliteli bir şey olması lazım ki o puanlamalardan geçerek bakanlığın hibesinden istifade edebilesiniz. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, özellikle kültürel projelere öncelik veriyoruz." dedi. Terzi ayrıca, sinema ve görsel sanatlar alanındaki projelere önem verdiklerinin altını çizdi. Tören öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan, Agah Uluslararası Sinema Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kuyulu da projenin Ocak ayında başladığını belirterek, "Agah Uluslararası Sinema Derneği olarak biz bu projeyi hazırladık, yürüttük. 60 öğrencimizi sinemanın çeşitli alanlarında eğitim alması için 300 başvuru arasından seçtik. 7 farklı sınıfta senaryoyla başlayıp yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, sanat yönetmenliği, kamera önü, oyunculuk ve kurgu gibi alanlarda bu arkadaşlara eğitimler verdik 6 ay boyunca." diye konuştu.

- "Mustafa Preşeva'yı ve Reza Hemmatirad'ı konuk ettik" Öğrencilerin bitirme projesi olarak 10 kısa film çektiklerini dile getiren Kuyulu, "Bu filmlerin kimisi kamu spotu, sosyal sorumluluk projesi, kimisi dramatik kısa film olarak hayata geçirildi. Bugün de bu filmlerden altısını izleyeceğiz. Bunun dışında başarılı olan öğrencilerimize sertifika verecek ve plaket takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı. Kuyulu, sektördeki önemli isimleri, meslek gelişim seminerlerinde öğrencilerle buluşturduklarını kaydederek, şu bilgileri verdi: "Ayla filminin ödüllü kurgu yönetmeni Mustafa Preşeva'yı, Uzun Hikaye'nin sanat yönetmeni Reza Hemmatirad'ı konuk ettik. Çeşitli sinemacıları konuk aldık. Eğitmenlerimiz de alanında uzman kişilerden oluşuyordu. Altı ayda her bir öğrencimiz 400'ü aşkın saat eğitim aldı. 60 kişiden 12 öğrencimiz başarı sertifikası alacak. Bütün öğrencilerimiz katılım sertifikası alacak. Altı sınıfımızdan birer üstün başarılı öğrenciyi plaketle ödüllendireceğiz. Bu arkadaşlarımızdan şu anda kurgu, çekim ya da oyunculuk alanında sektörde görev almaya başlayanlar var. Biz temel sinema eğitimi veriyoruz. Bu eğitim arkadaşlarımızın kendi becerisine de bağlı."

Derneğin misyonuna değinen Kuyulu, genç sinemacıları desteklemeyi istediklerini aktararak, şöyle devam etti: "Gnç sinemacılardan müteşekkil bir kuruluş olarak, Türkiye'de önemli bir platform haline gelmek istiyoruz. Sinema alanında gerçekten kaliteli iş yapmak isteyen, Anadolu irfanını yansıtmaya, güzel ahlakı yaymaya çalışan arkadaşlara maddi ve teknik anlamda destek verebiliriz. Ekipman ve ekip anlamında da destek verebiliriz tabii ki. Burada imkanlar açık. Zaten amaç genç sinemacıların desteklenmesi. Derneğimiz bu anlamda bütün başvurulara açıktır." diye konuştu. - "Güzel ve temiz bir sinema anlayışıyla yola çıktık" Hüseyin Kuyulu, derneğin 2014'te kurulduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: "Son yıllarda teknolojik imkanlar, sinema yapımına imkanlar tanısa da bu işin temelinde fikri bir altyapı olması ve bu yapının kuvvetli olması gerekiyor. Aynı zamanda bunun teknolojiyle birleştirilerek iyi bir sonuç ortaya konulması gerekiyor. Türkiye'de sinema yapılıyor. Ancak güzel ve temiz bir sinema anlayışıyla bizler yola çıktık."