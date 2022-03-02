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İbn-i Şerif'ten kesin çözüm: Sabahları aç karnına tüketin!

02.03.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde yaptığı çalışmalarla adını duyuran Tabib İbn-İ Şerif'in karışımları hastalıklara çare olmaya devam ediyor. Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyılda yaşayan önemli hekimlerden İbn-i Şerif, 1425 yıllarında yazmış olduğu Yadigar isimli kitapla hastalıklar karşı etkili kendi karışımlarını kaleme aldı. İşte bağırsak kurdunu anında düşüren mucize karışım...

İbn-i Şerif'ten kesin çözüm: Sabahları aç karnına tüketin!

Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyılda yaşayan önemli hekimlerden İbn-i Şerif’in önerdiği karışımla bağırsak kurdundan anında kurtulabilirsiniz. İshal, kusma, hâlsizlik, kansızlık, kilo kaybı gibi sorunlara neden olan bağırsak kurtları hem çocuklarda hem yetişkinlerde görülüyor.

Akşam’ın haberine göre; Sarımsakların kabuğu soyulur, dövülür. Aynı miktarda çekirdeksiz kızıl üzüm dövülüp sarımsakla karıştırılır. Ceviz kadar yuvarlak haplar yapılır. Birkaç gün, sabahları ve geceleri ikişer üçer tane yutulur. Solucanlar düşer.

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KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN KURTLARI DÖKEN YÖNTEM

Yaş şeftali yaprağı dövülüp sıkılarak suyu karınlarına sürülür, solucanlar düşer. Çörek otu dövülüp sirke ile karıştırılarak küçük çocukların karnına ve göbeğine yakı yapılırsa solucanları düşürür. Çörek otu dövülüp şeftali yaprağı suyuyla karnına yakı yapılırsa da iyi etki yapar.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN DENENMİŞ BAŞKA BİR YÖNTEM

Tamamen denenmiştir. Şîrûgan ile pekmez helvâsı pişirilir, sabah sabah sıcakça küçük çocuklara aç karnına yedirilir. Eğer solucandan karnı büyümüşse hepsini düşürür, karnının büyüklüğünü giderip iyileştirir. Sağlıklı hale getirir.

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ÇÖREK OTUNU DENEYİN

Dövmeden sabah sabah açla büyük kişiler biraz yeseler solucanı acayip düşürür. Balgamları göğüsten söker. Balgamdan olan eski öksürüğü iyileştirir. İnsanı besler. Denenmiştir, solucana horâsânîden daha iyidir. Onun düşüremediğini bu düşürür. Fakat harâreti olan kişiye uygun değildir.

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