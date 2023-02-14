İbn-i Sina binlerce yıl önceden uyarmış! 'Zelzel' uyarıları gündem oldu

Ülkemizin en fazla hasar aldığı olaylar arasında depremler üst sırada yer alıyor. Fay hatlarının kırılmasıyla yaşanan depremlerde oluşan hasarları azaltmak için önceden önlem almak büyük önem taşıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte önlem almak çok daha kolay hale gelse de bu tedbirler ne yazık ki yeteri kadar alınmıyor. Tıp alanında yaptığı açıklamalarla tanınan İbn-i Sina'nın sadece tıp anlamında değil aynı zamanda doğal afetler ve doğa olaylarıyla ilgili çalışmalar yaptığı görülüyor.

İbn-i Sina'nın yaptığı çalışmalar arasında 'Zelzel' olarak geçirdiği depremde yer alıyor. İbn-i Sina, yüzyıllar önce Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak isimlendirdiği Zelzel öncesi ve sonrasında nelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunmuş.

İBN-İ SİNA'NIN "ZELZEL" UYARILARI

Asırlar önce depremlerin doğanın teorik yapısındaki değişimle meydana geldiğini ifade eden İbn-i Sina, mekanların buna göre tasarlanması gerektiğini söyledi.

Coğrafyanın yüksekliğe bağlı mekanlara uygun olmadığının altını çizen İbn-i Sina'nın fikirleri Mimar Sinan tarafından uygulandı.

Çapraz döşemeler ve duvar örgüsündeki demirli yaylı sistemleri geliştirdi. Bu sistemlerin mekanların sallanmasını önlemediğini ancak yıkılmasını engellediğinin altını çizdi.

İbn-i Sina'nın bu fikirleri günümüzde halen birçok bilim insanı tarafından takip edilir. İbn-i Sina Zelzel yani deprem sonrası ise hastalıkların yaygınlaşması konusunda uyarıda bulundu.

Salgınları önlemek için evlerde nane, lavanta ve limon suyundan meydana gelen karışımların bulunması gerektiğini belirtti.

Bu karışımlar mikrop ve virüs önlemede etkili olduğunu söylene Sina, deprem sonrası insani ihtiyaçların temizliğin önlemlerinin alınmasını hastalıkları engellemede etkili olduğunu söyledi.

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Şifa kitaplarında yer alan bitkisel karışımları tavsiye ettiğinde özellikle doğal afetler sonrası sağlığa da dikkat çekti. Bu durumlarda alternatif tıbbın en güçlü besinlerin ise limon ve üzüm ezmesini önerdi.

Şok ve panik anlarını sakinleştiren limonun virüslerde üzüm ezmesinin ise kan şekerini dengelemede etkili olduğunun altını çizdi.

