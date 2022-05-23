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İbn-i Sina’dan beyaz saçı bitiren reçete! Biri olmazsa mutlaka öbürünü deneyin

23.05.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında üne sahip olan İbn-i Sina, binlerce yıl önce yazdığı reçetelerle günümüze ışık tutuyor. İnsanlığa faydalı her bilgiyi not alarak günümüze aktaran İbn-i Sina, birçok soruna olduğu gibi günümüzde insanları kadın erkek demeden en çok kafasına taktığı sorunlardan biri olan saç beyazlamasıyla ilgili tavsiyelerde bulunuyor. İbn-i Sina’nın formülü sayesinde artık sürekli kuaförlere saç boyası yaptırmak için para vermek zorunda kalmayacaksınız. Beyaz saçlardan kurtulmak için...

İbn-i Sina’dan beyaz saçı bitiren reçete! Biri olmazsa mutlaka öbürünü deneyin

Beyaz saç, kadın erkek demeden herkesin hoşlanmadığı durumların başında geliyor. Son yıllarda gittikçe daha erken yaşlarda görünmeye başlayan erken saç beyazlamasıyla ilgili dünya çapında Tıbbın Babası olarak bilinen İbn-i Sina’nın binlerce yıl öncesinden etkili bir formülü var.

İbn-i Sina saç beyazlamasıyla ilgili verdiği doğal yağlardan oluşan formülünü hemen deneyebilirsiniz. İbn-i Sina’nın saç beyazlamasını önleyen yağ önerileri binlerce yıldır saklı kalmış bir hazine gibi olması bakımından dikkat çekti.

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Bu öneriler erken beyazlamanın önüne geçebildiği gibi ileri yaşlarda da kendi saç renginizi en doğal haliyle kullanabileceğiniz açısından dikkat çekiyor.

SAÇ BEYAZLAMASINI ÖNLEYEN DOĞAL YAĞLAR

KARASAKIZ

Karasakız, Trakya bölgesinde yetişen kırmızı şaraplık üzüm çeşididir. Bozcaada'da kuntra olarak bilinir.

SICAK YAĞLAR (KATRAN)

Katran Türkiye’nin birçok bölgesinde yetişir. Katran doğadan gelen mucizevî bir bitkidir. Dahili ve harici kullanım ile birçok faydasının görüldüğü katran yağı son derece etkili bir yöntemdir. En önemli başat özelliği antiseptik, antiparaziter, antibakteriyeldir.

KEÇİBOYNUZU YAĞI

Besleyici değeri oldukça yüksek olan keçiboynuzu, genellikle Akdeniz ikliminde yetişen bir meyvedir. Keçiboynuzunun içerisinde bulunan vitamin ve bileşenler nedeniyle güçlü bir besin kaynağıdır.

ÇÖREK OTU YAĞI

Türk mutfağında sıkça kullanılan çörek otu ve çörek otu yağının pek çok faydası bulunuyor. Vücuttaki birçok sisteme iyi gelen ve hastalıklarla mücadelede rol oynayan çörek otu ve çörek otu yağına talep de gün geçtikçe artıyor.

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BAN OTU YAĞI

Ban otu yağı hem saç çıkarıcı hem de saç beyazlamayı önleyen özelliğiyle ön plana çıkmaktadır.

YABANİ ZEYTİNYAĞI

Delice zeytinyağı, doğal yollardan üretilen organik bir zeytinyağı çeşididir. Delice zeytinyağı, zeytinyağı türleri arasında en çok bilinen ve en doğal zeytinyağı türlerinden biridir. Delice zeytinyağının faydaları özellikle hücre yenilenmesine yöneliktir. Delice zeytinyağı güçsüz saç köklerinin güçlenmesini sağlamaktadır.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu formülü bugüne kadar kimse piyasaya sunmayı akıl edememiş mi peki
napacaz bunları karıştırıp kafamıza mı sürecez.
bunları can bi kaba dolduruyorsun 1 tane yumurtayı başka bir kaba alıp akıyla sarısını ayırıyosun. o kadar sürmüyosun bile

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