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İbn-i Sina'dan bin yıllık şifa tarifi: Kısırlığa, kansere her türlü hastalığa birebir!

14.10.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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İbni-i Sina, İslam'ın Altın Çağı döneminde yazdığı kitaplarıyla günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Tıbbın babası olarak nitelendirilen İbn-i Sina, hastalıkların tedavisinde doğal yolları kullanmasıyla biliniyor. Her derde deva olan kürleri dikkat çekiyor.

İbn-i Sina'dan bin yıllık şifa tarifi: Kısırlığa, kansere her türlü hastalığa birebir!

İbn-i Sina, kullandığı yöntemlerle günümüzde de şifa dağıtmaya devam ediyor. Tüm bu şifa kaynaklarını bir araya getirerek adeta vücudu yeni baştan düzenleyecek tarifler sunan Sina'nın Küçük Tıp Kanunu kitabında yer alan zeytinyağı ve incir ile olan mucizevi kürü kısırlıktan kansere birçok derdin çözümüne katkı sağlıyor.

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İnsanlık için inanılmaz öneriler veren İbn-i Sina'nın reçeteleri aradan geçen bine yakın yıla rağmen günümüze kadar ulaşmayı başardı. Tam bir şifa kaynağı olan İbn-i Sina'nın önerileri her derde deva oluyor.

İBNİ SİNA'NIN HER DERDE DERMAN OLACAK ŞİFA KÜRÜ

MALZEMELER

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

İncirleri bol su ile yıkayıp kurumaya bırakın.

Daha sonra incirlerinizi küp küp doğrayın.

Doğradığınız incirleri yarım litrelik bir cam kavanoza koyun.

İncirlerin üzerini geçecek kadar zeytinyağı ilave edin.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp 5 gün boyunca karanlık bir yerde bekletin.

Bu süre tamamlandığında şifa kürünü sabah ve akşam olmak üzere her gün tüketebilirsiniz.

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İBN-İ SİNA İNCİR KÜRÜNÜN FAYDALARI

İbni Sina'nın mucizevi kürü, bilinen bilinmeyen birçok hastalığa şifa oluyor. İncir ve zeytinyağından oluşan karışımın faydalarının neler olduğuna göz atalım.

Meme kanserinin önlenmesine katkı sağlar.

Hızlı yağ yakımına destek verir.

İncir ve zeytinyağı bağırsakları hareketlendirerek kabızlık probleminin giderilmesine yardımcı olur.

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Reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıklarını önler.

Vücudun temizlenmesinde önemli rol oynar.

İncirde bulunan yüksek kalsiyum oranı kemiklerin güçlenmesine katkı sağlayarak ilerleyen yaşlarda ortaya çıkması muhtemel problemleri önler.

Kalp sağlığının korunmasında büyük etki gösterir.

Karaciğerdeki toksinlerin azalmasına yardımcı olarak cildi güzelleştirir.

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Kolesterolü düzenler.

Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardım eder.

Vücudu gribal enfeksiyonlardan korur.

Hatırlatalım; astım, alerji, öksürük gibi şikayetleri olanların şikayeti en aza indirmek için 6 ay boyunca bu küre devam etmelerinde fayda var.


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ibni sina

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