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İbn-i Sina’nın doğal afrodizyak dediği bitkinin faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizler, nefesi açar, kanseri tedavi eder...

28.09.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce yıl önce yaptığı çalışmalarla günümüzde halen adından söz ettiren İbn-i Sina, birçok hastalık ve şikâyet için doğal bitkileri öneriyor. Büyük tıp alimi, Avrupa’da Tıbbın Babası olarak anılan İbn-i Sina incelediği tüm bitkileri satır satır kaleme aldı. İbn-i Sina’nın incelediği bitkilerden biri ise akciğeri temizleme, nefesi açma ve afrodizyak özelliği ile öne çıkıyor. İşte ısırgan otunun faydaları...

İbn-i Sina’nın doğal afrodizyak dediği bitkinin faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizler, nefesi açar, kanseri tedavi eder...

Isırgan otu, ülkemizde çayı, çorbası yapılan şifalı bitkilerden biridir. Isırgan otunun şifalarını büyük tıp alimi İbn-i Sina da kaleme alarak açıkladı. Isırgan otunun deri sertliklerini giderdiğini belirten İbn-i Sina, bitkinin aynı zamanda sinir travmalarına iyi geldiğini kaleme aldı.

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İBN-İ SİNANIN AKCİĞER TEMİZLEME FORMÜLÜ

İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina verdiği bu tarifin akciğeri temizlediğini belirtiyor. İbn-i Sina, ısırgan otunun yaprakları arpa suyu ile pişirilip içilirse akciğeri temizlediğini belirtiyor.

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ISIRGAN OTU FAYDALARI

Isırgan otunun doğal afrodizyak olduğunu belirten İbn-i Sina, ısırgan otu faydalarını şu şekilde sıraladı:

  • Kanser hastalarını tedavi eder
  • Sirkeyle pansuman yapıldığından apseleri iyileştirir.
  • Dövülmüş yaprakları burun kanamasını durdurur
  • Deri sertliklerini giderir
  • Tohumu nefes darlığını açar
  • Bağırsakları yumuşatır
  • Sinir hastalıklarında sakinleştirici etkisi vardır
  • Tohumları dövülüp şurup şeklinde içilirse ishal yapar


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