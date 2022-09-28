İbn-i Sina’nın doğal afrodizyak dediği bitkinin faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizler, nefesi açar, kanseri tedavi eder...

Isırgan otu, ülkemizde çayı, çorbası yapılan şifalı bitkilerden biridir. Isırgan otunun şifalarını büyük tıp alimi İbn-i Sina da kaleme alarak açıkladı. Isırgan otunun deri sertliklerini giderdiğini belirten İbn-i Sina, bitkinin aynı zamanda sinir travmalarına iyi geldiğini kaleme aldı.

İBN-İ SİNANIN AKCİĞER TEMİZLEME FORMÜLÜ

İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina verdiği bu tarifin akciğeri temizlediğini belirtiyor. İbn-i Sina, ısırgan otunun yaprakları arpa suyu ile pişirilip içilirse akciğeri temizlediğini belirtiyor.

ISIRGAN OTU FAYDALARI

Isırgan otunun doğal afrodizyak olduğunu belirten İbn-i Sina, ısırgan otu faydalarını şu şekilde sıraladı:

Kanser hastalarını tedavi eder

Sirkeyle pansuman yapıldığından apseleri iyileştirir.

Dövülmüş yaprakları burun kanamasını durdurur

Deri sertliklerini giderir

Tohumu nefes darlığını açar

Bağırsakları yumuşatır

Sinir hastalıklarında sakinleştirici etkisi vardır

Tohumları dövülüp şurup şeklinde içilirse ishal yapar



