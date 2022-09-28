İbn-i Sina’nın doğal afrodizyak dediği bitkinin faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizler, nefesi açar, kanseri tedavi eder...

Isırgan otu, ülkemizde çayı, çorbası yapılan şifalı bitkilerden biridir. Isırgan otunun şifalarını büyük tıp alimi İbn-i Sina da kaleme alarak açıkladı. Isırgan otunun deri sertliklerini giderdiğini belirten İbn-i Sina, bitkinin aynı zamanda sinir travmalarına iyi geldiğini kaleme aldı.
İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina verdiği bu tarifin akciğeri temizlediğini belirtiyor. İbn-i Sina, ısırgan otunun yaprakları arpa suyu ile pişirilip içilirse akciğeri temizlediğini belirtiyor.
Isırgan otunun doğal afrodizyak olduğunu belirten İbn-i Sina, ısırgan otu faydalarını şu şekilde sıraladı:
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