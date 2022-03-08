İbn-i Sina’nın mucize tavsiyeleri... Her derde deva şifa dolu

İbn-i Sina veya Ebu Ali Sina, Batılıların söyleyişiyle Avicenna, İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden ve yazarlarından biri olarak kabul edilir. Erken tıbbın gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan İbn-i Sina’nın tuttuğu notlar geçmişten günümüze hatta geleceğe ışık tutmaya devam ediyor.

İbn-i Sina teknolojinin olmadığı o yüzyıllarda hangi besinin insan vücudunda neler yaptığına dair özel bir reçete çıkarmıştır. İşte vücudu dipçik gibi yapacak besinler ve faydaları.

BAKLA

Yaş ilerledikçe ciltteki hücrelerin deformasyonu artar bu da cildin parlaklığını ve canlılığını olumsuz etkiler. İbn-i Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağdan itibaren düzenli bakla tüketilmesini tavsiye eder.

BADEM

Badem de içerdiği E vitamini sayesinde cildin yenilenmesinde yardımcı olan ek bir takviyedir. Özellikle badem yağı, cilt yüzeyinde oluşan sivilce ve lekelerin kısa sürede giderilmesini sağlar.

ÇAM FISTIĞI

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini tavsiye eder. C vitamini de içeren çam fıstığı felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı olur.

ISIRGAN OTU

Boğaz ve akciğerlerideki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar. Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler. Dokunulduğunda cilte ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otunun kaynatıp tüketerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranını artırır. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önler.

KURU ÜZÜM

Vücutta çeşitli nedenlerle görülen kemik ve kas ağrısı için günde bir avuç siyah kuru üzümün faydalı olduğunu vurguluyor. Özellikle son yıllarda koronavirüs gibi hastalıklar nedeniyle görülen vücut ağrıları için de uzmanların önerdiği besinlerden biridir.

BAL

Kan yapıcı hücreleri artırarak vücutta kan oranını yükseltir. Aynı zamanda üçlü bir iltihap temizleyicisidir. İbn-i Sina balın petekli yenilmesini tavsiye eder.

KİŞNİŞ

Panik atak, kalp çarpıntısı ve depresyon gibi sağlık sorunları olanlara kişnişi önerir. Kişniş sinir sistemini yenileyerek hücrelerin güçlenmesini sağlar.

KARNABAHAR

Kaynatılmış karnabahar, düzenli tüketildiğinde sonbahar ve kış aylarında tembelleşen karaciğerin çalışmasını sağlar. Böylece vücutta toksin birikimine yol açmaz.

KELLE PAÇA

Vücuttaki kolajen oranını artırarak hücrelerin daha genç kalmasını sağlar. Ayrıca orantılı kilo almak isteyenlere de kelle suyu tavsiye eder.

ELMA

İçerdiği salisik asitler sayesinde damarların yapısını güçlendirir. Özellikle kalbin kas yapısını yenileyen elma, kalp ve damar hastalıkların yaşanmasını engeller.

KABAK SUYU

İbn-i Sina günümüzde en çok görülen hastalıklardan biri olan yüksek tansiyona karşı kanı dengeleyen en güçlü besinin kabak suyu olduğunu söyler.

SARIMSAK

Çok güçlü bir antibiyotik olan sarımsağı hemen hemen her koşulda önerir. Omuz ağrıları için ise kaynatılıp dövülen ve bir tülbente sarılarak bu bölgelere bırakılması tavsiyeler arasında yer alan doğal tedavi yöntemlerindne biridir.

KEREVİZ TOHUMU

En çok kadınlarda görülen idrar problemleri iltihaba yol açarken erkekler de ise prostat gibi tehlikeli hastalıklara davetiye çıkarır. Bu duruma birçok durum etki eder. Ancak İbn-i Sina Kereviz tohumunun mesane çalışmasında ve idrar torbalarında olumlu etkileri olduğunu söylüyor. Son yıllarda buna yönelik yapılan araştırmalarda kereviz tohumunun idrar yollarını temizlediğini söylüyor. (Yasemin)



