HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İbn-i Sina'nın şifa kaynağı önerisi! Vücudu baştan aşağı yenileyerek temizliyor

İbn-i Sina'nın şifa kaynağı önerisi! Vücudu baştan aşağı yenileyerek temizliyor

25.05.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbn-i Sina binlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında verdiği önerilerle günümüze ışık tutuyor. Yaptığı çalışmalarda hastalıklara, yorgunluğa karşı doğal ilaçları öneren İbn-i Sina, vücudu temizlediğini söylediği bitkileri sıralamış. İşte her derde deva olan o bitkiler...

İbn-i Sina'nın şifa kaynağı önerisi! Vücudu baştan aşağı yenileyerek temizliyor

Tıbbın babası olarak adlandırılan İbn-i Sina'nın verdiği reçeteler, bin yıldır kullanılmaya devam ediyor. Kitabında yazdığı her derde deva olan tarifleri, vücudun temizlenmesine fayda sağlayarak sağlık için büyük katkılar sağlıyor. İşte İbn-i Sina'nın 4 asır okutulan kitabında yer alan vücudu temizleyen bitkiler...

VÜCUDU TEMİZLEYEN BİTKİLER

SEDEF OTU

Yeni Proje - 2023-05-25T115033.408

Bu bitki damarların iç yüzeyini kuvvetlendiriyor. Kılcal damarlardaki kan dolaşımını düzenliyor ve öksürükleri kesiyor.

ISPANAK

Yeni Proje - 2023-05-25T115041.588

Bu bitki E, C, B ve A vitaminleri bakımından zengin. Ayrıca magnezyum, demir ve kalsiyum barındırıyor. Besin değeri yüksek olan ıspanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığına da faydalıdır. Ek olarak, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma etkisi bulunuyor.

AKASMA

Yeni Proje - 2023-05-25T115048.546

Bu bitki, bedendeki iltihaplanmaların önüne geçiyor. Akasma bitkisi oldukça tesirli bir bitkidir. Bitki çok zehirli bir bitkidir. Bu nedenle Akasma bitkisini mutlaka bir uzman kontrolünde kullanılması gerekir. Akasma bitkisinin zehirli olmasından dolayı bu bitkiyi çay şeklinde bir kür uygulayarak içemezsiniz.

Akasma bitkisi zehirli olmasına rağmen birçok hastalığa karşı bitkisel tedavi yöntemi olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Akasma bitkisinin kullanım alanlarının başında genital rahatsızlıklar özellikle erkek genital hastalıkları için tedavi edici özellikler taşır.

YABANİ TERE

Yeni Proje - 2023-05-25T115059.891

Bu bitki iştah açıyor, hazmı kolaylaştırıyor, bronşları temizliyor, öksürük sökücü özelliği gösteriyor ve böbreklerle idrar yollarını temizliyor. Ayrıca karaciğer hastalıklarına fayda sağlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazineyi çöpe atıyormuşuz! Doktor yüzü göstermeyen gıdaHazineyi çöpe atıyormuşuz! Doktor yüzü göstermeyen gıda
Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çektiSon dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti
Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler! Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler!
Anahtar Kelimeler:
ıspanak tere reçete bitki ibni sina sedef şifa vücut

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması!

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

İstanbul'da korkunç olay! Ağzı ve ayakları bağlanarak öldürüldü

İstanbul'da korkunç olay! Ağzı ve ayakları bağlanarak öldürüldü

İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'

İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'

Fiyatlar uçtu! Kurbanlık fiyatları bu sene cep yakacak

Fiyatlar uçtu! Kurbanlık fiyatları bu sene cep yakacak

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

İlginizi Çekebilir

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.