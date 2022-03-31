İbn-i Sina reçetesi: 10 dakika kaynaması yeterli! Etkisini anında gösteriyor

İbn-i Sina binlerce yıl önce yüzlerce hastalık için yazdığı reçetelerle günümüze ışık tutuyor. İbn-i Sina, sırlarını kaleme aldığı kitabında paylaşan İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olarak kabul edilir.

YÜKSEK TANSİYONA KABAK SUYU

İbn-i Sina, yüksek tansiyona karşı kabak suyunun iyi geldiğini kitabında belirtti. Peki, yüksek tansiyona iyi gelen kabak kürü nasıl yapılır?

KABAK SUYU KÜRÜ

3 kabak

1 litre su

YAPILIŞI

Kaynamakta olan 1 litre suyun içerisine 3 kabak kabuğuyla doğranır. 1O dakika kaynatılır. Kabak suyu sabah aç karnına tüketilmelidir.

YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELEN BESİNLER

Limon, sarımsak, limon suyu, kekik çayı tansiyon düşürür. Hipertansiyon hastaları özellikle tuzlu besinlerden uzak durmalı. Bol su tüketmeli.



