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İbn-i Sina reçetesi: 10 dakika kaynaması yeterli! Etkisini anında gösteriyor

31.03.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü hekim İbn-i Sina’nın binlerce yıl önce yazdığı reçeteler bir bir gün yüzüne çıkıyor. Günümüze ışık tutan reçeteleriyle dünya çapında ilgi gören İbn-i Sina, birçok hastalık için olduğu gibi yüksek tansiyon hastalığı için de öneride bulundu. İşte İbn-i Sina’nın yüksek tansiyon için reçetesi.

İbn-i Sina reçetesi: 10 dakika kaynaması yeterli! Etkisini anında gösteriyor

İbn-i Sina binlerce yıl önce yüzlerce hastalık için yazdığı reçetelerle günümüze ışık tutuyor. İbn-i Sina, sırlarını kaleme aldığı kitabında paylaşan İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olarak kabul edilir.

YÜKSEK TANSİYONA KABAK SUYU

İbn-i Sina, yüksek tansiyona karşı kabak suyunun iyi geldiğini kitabında belirtti. Peki, yüksek tansiyona iyi gelen kabak kürü nasıl yapılır?

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KABAK SUYU KÜRÜ

  • 3 kabak
  • 1 litre su

YAPILIŞI

Kaynamakta olan 1 litre suyun içerisine 3 kabak kabuğuyla doğranır. 1O dakika kaynatılır. Kabak suyu sabah aç karnına tüketilmelidir.

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YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELEN BESİNLER

Limon, sarımsak, limon suyu, kekik çayı tansiyon düşürür. Hipertansiyon hastaları özellikle tuzlu besinlerden uzak durmalı. Bol su tüketmeli.

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