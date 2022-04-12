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İbn-i Sina reçetesi: Performansı artırır, enerjiyi tavan yapar

12.04.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbn-i Sina, Tıp Kanunu kitabında yazdığı önerilerle bir kez daha gündemde. İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından olan ve dünya çapında Tıbbın Babası olarak anılan İbn-i Sina çoğu kişinin merak ettiği önemli bir sorunun yanıtını verdi. İşte fiziksel performansı artıran 10 besin!

İbn-i Sina reçetesi: Performansı artırır, enerjiyi tavan yapar

İbn-i Sina vücuda kuvvet veren besinlerden hastalık düşmanı besinlere kadar her şifayı yıllar önce kaleme almış bir hekim. Peki, İbn-i Sina kitabında en çok hangi besinler üzerinde duruyor? İşte İbn-i Sina'dan 10 besin…

CEVİZİ BALLA TÜKETİN

İbn-i Sina fiziksel performansı artıran birçok besini El-Kanın Fi't Tıbb adlı eserinde ele alıyor. Yıllar önce soğuk algınlığından mideye kadar her hastalığa karşı kendi şifalı ilaçlarını hazırlayan İbn-i Sina besinlerin şifasını tek tek açıklıyor. İbn-i Sina turunçgillerin kabuğunun bile şifalı olduğunu suyundan reçeline kadar turunçları tüketmeyi öneriyor. Cevizi ise balla tüketmeyi tavsiye ediyor.

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İşte İbn-i Sina'nın yer verdiği 10 şifalı besin...

ENERJİYİ TAVAN YAPTIRAN 10 BESİN

  • Turunç
  • Zerdeçal ruh
  • Ispanak
  • Soğan
  • Yumurta
  • Ceviz
  • Yulaf
  • Kereviz
  • Badem
  • Et


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