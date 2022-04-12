İbn-i Sina reçetesi: Performansı artırır, enerjiyi tavan yapar

İbn-i Sina vücuda kuvvet veren besinlerden hastalık düşmanı besinlere kadar her şifayı yıllar önce kaleme almış bir hekim. Peki, İbn-i Sina kitabında en çok hangi besinler üzerinde duruyor? İşte İbn-i Sina'dan 10 besin…

CEVİZİ BALLA TÜKETİN

İbn-i Sina fiziksel performansı artıran birçok besini El-Kanın Fi't Tıbb adlı eserinde ele alıyor. Yıllar önce soğuk algınlığından mideye kadar her hastalığa karşı kendi şifalı ilaçlarını hazırlayan İbn-i Sina besinlerin şifasını tek tek açıklıyor. İbn-i Sina turunçgillerin kabuğunun bile şifalı olduğunu suyundan reçeline kadar turunçları tüketmeyi öneriyor. Cevizi ise balla tüketmeyi tavsiye ediyor.

İşte İbn-i Sina'nın yer verdiği 10 şifalı besin...

ENERJİYİ TAVAN YAPTIRAN 10 BESİN

Turunç

Zerdeçal ruh

Ispanak

Soğan

Yumurta

Ceviz

Yulaf

Kereviz

Badem

Et



