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İbn-i Sina şifa kaynağını yıllar önce önermiş! Her gün bir avuç yemek mide ağrılarını gideriyor, tıkanıklıkları açıyor

11.10.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslamiyet'in en önemli alimlerinden olan İbn-i Sina'nın tarifleri ve önerileri aradan yıllar geçmesine rağmen büyük ilgi görüyor. Kitabında hastalıklar için doğal gıdaların şifalarını sık sık yazan İbn-i Sina birçok sağlık sorununa çözüm buluyor. ‘’Küçük Tıp Kanunu’’ adlı kitabında beyaz leblebinin faydalarından bahseden İbn-i Sina'nın önerilerine göre beyaz leblebi çeşitli dertlere deva oluyor.

İbn-i Sina şifa kaynağını yıllar önce önermiş! Her gün bir avuç yemek mide ağrılarını gideriyor, tıkanıklıkları açıyor

Çorum bölgesine ait olan leblebi sevilerek tüketilen kuruyemişler arasında bulunuyor. En sağlıklı ve kilo aldırmaya uzak olan kuruyemiş olarak görülen leblebinin farklı çeşitleri bulunuyor. Hem sarı hem de beyaz leblebi sağlık için etkili sonuçlar sağlıyor. Binlerce yıl önce yaşamış olan İbn-i Sina beyaz leblenin faydalarını ‘’Küçük Tıp Kanunu’’ adlı kitabında yazıyor.

DOĞAL OLMASINA DİKKAT EDİN

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Beyaz nohuttan elde edilen leblebiye Ege bölgesinde "sakız leblebisi" de deniliyor. Kimyasal yöntemler kullanılarak üretilen beyaz leblebinin beyazlığını arttırmak için titanyum dioksit gibi katkı maddeleri kullanıyor. Doğal yollarla üretilen leblebi sanıldığı kadar bembeyaz olmuyor. Yiyeceğiniz beyaz leblebinin daha sağlıklı olması adına doğal olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.

BEYAZ LEBLEBİNİN FAYDALARI

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  • Kalori oranı oldukça düşük olan beyaz leblebi, diyet yaparken zayıflamaya yardımcı olur. Ani açlık hissini bastırarak yeme isteğini azaltır.
  • Düşük kalori oranı ile birlikte içinde çok az yağ bulunan beyaz leblebideki yağlar vücut için oldukça yararlıdır. Beyaz leblebinin içindeki bu yağlar kilo yapmaz, aksine vücuttaki diğer yağları çalıştırarak yağların yakılmasına yardımcı olur.
  • Beyaz leblebi midedeki fazla asidi alır ve mide suyunu emer. Bunun yanında reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir ve mide ağrılarını hafifletir. Bağırsakları çalıştırarak böbrek taşının düşmesine yardımcı olur.
  • Damar sertliği ve tıkanıklığına iyi gelen beyaz leblebi aynı zamanda diş eti sorunlarına ve ağız yaralarına iyi gelmektedir.

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  • Beyaz leblebi, hamilelik döneminde mide bulantısına iyi gelir. Bunun yanında çocuk emziren kadınlarda anne sütünü arttırdığı bilinmektedir.
  • Sodyum maddesi kandaki tazyiki dengeler. Leblebi de sodyum bakımından tesirli bir gıdadır. Bu sayede yüksek tansiyon gibi ciddi vaziyetler önlenmiş olur.
  • Lif madde sayesinde hem kilo vermede dayanakçı olur hem de kolesterol seviyesini balansta tutarak kalp krizi ve felç gibi hastalıkların yaşanma tehlikesini eksiltir.
  • Beyaz leblebi, sindirim sağlığı için çok kıymetli olan lifler bakımından zengindir.
    Böylelikle bağırsak hareketliliğinin artmasına katkıda bulunur. Düzenli olarak
    beyaz leblebi tüketmek şişkinlik, kabızlık gibi bağırsak problemlerinden
    koruyarak daha iyi bir sindirim sağlığı sağlamaktadır.
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