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İbn-i Sina susuzluğa karşı öneriyor, Osmanlı mutfağından eksik olmazdı! Ramazan'da bol bol için!

05.04.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina, kaleme aldığı mucize şifalara yer verdiği kitabında aldığı notlar dikkat çekiyor. İnsan vücuduna yarayan bitkileri reçete eden alimlerin alimi İbn-i Sina, susuzluğa karşı önerdiği besinle dikkat çekti. Osmanlı mutfağında hem şerbeti hem de çayı yapılan bu besin susuzluğu gidererek Ramazan ayında rahat bir oruç tutmanızı sağlayabilir.

İbn-i Sina susuzluğa karşı öneriyor, Osmanlı mutfağından eksik olmazdı! Ramazan'da bol bol için!

İbn-i Sina, tıp, psikoloji, farmakoloji, jeoloji, fizik, astronomi, kimya ve felsefe alanında bir deha ve bilim adamıdır. Aynı zamanda "Avicenna" adıyla ve "El- Kanun" (Canon) kitabıyla tıbba yapmış olduğu büyük katkıdan dolayı tüm dünyaca "Modern Tıbbın Babası" olarak tanınır. Önerileriyle insan sağlığına büyük faydaları dokunan İbn-i Sina, susuzluğa karşı o bitkiyi işaret etti.

RAMAZAN'DA SUSUSZLUĞA NE İYİ GELİR?

Ramazan'da "Susuzluk için ne tüketeyim?" diye araştırma yapıyorsanız İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce yazdığı eserine kulak verin. El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinde susuzluk için demirhindiyi öneren İbn-i Sina'nın bu notları modern tıbba da öncülük ediyor.

İBN-İ SİNANIN SUSUZLUK İÇİN ÖNERDİĞİ 3 BESİN

  • Demirhindi
  • Kayısı kompostosu
  • Armut

DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI

Osmanlı mutfağındaki şerbetinden de duyulmuş demirhindi bitkisinin birçok faydası bulunuyor. Hint hurması olarak da bilinen demirhindi, besleyici olmasıyla biliniyor. Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, turşulara katılıyor. Üzerine toz şeker serpiştirilerek çiğ olarak da tüketilebiliyor. Ayrıca içki üretiminde, reçel ve şerbet yapımında da kullanılıyor. Afrika, Asya ve Latin Amerika mutfaklarında yemeklere verdiği ekşi tadı ve koyu rengi ile yer alıyor.

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DEMİRHİNDİ FAYDALARI

  • Güçlü bir antioksidan ve anti-enflamatuar ajan yapan organik bileşikler barındırıyor.
  • Besinlerin daha hızlı çözülmesine yardımcı olabildiği için sindirimi hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor.
  • Kan basıncını ve kolesterolü azaltıyor.
  • Kalp sağlığını koruyor.
  • Dolaşımı arttırdığı için anemi hastalarına bol bol demirhindi yemeleri öneriliyor.
  • B vitamini familyasının önemli bir parçası olan demirhindi, sinir fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı oluyor.
  • Kilo verme ile ilgili etkili sonuçlar veriyor.
  • Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
  • Demirhindi ile hazırlanan kürler karaciğeri gençleştiriyor.

DEMİRHİNDİ ÇAYI TARİFİ

Demirhindi çayı tarifi ile faydalı bir kür oluşturulabilir. Hazırlamak için ilk olarak 1 litre suyu kaynatılır. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesi suya eklenir. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakılır. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketilmesi önerilir.

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DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 200 gr. demirhindi
  • 2 litre su
  • 2 adet karanfil
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 2-3 dal adaçayı
  • 1 tutam ıhlamur
  • 1 baş zencefil

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DEMİRHİNDİ ŞERBETİ YAPILIŞI

  • Demirhindilerin kabuklarını ayıklanır. Ayıklanan demirhindiler tencereye alınır. Üzerine su konur ve 1 gece bekletilir.
  • Demirhindilerin üzerine karanfil, çubuk tarçın, ıhlamur, adaçayı, bal, zencefil ve toz şeker eklenerek kaynatılır.
  • 1 saat sonrasında kısık ateşte kaynatılan şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

  • Soğuyan şerbet süzülür ve buzdolabında soğutarak servis yapılır.


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