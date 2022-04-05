İbn-i Sina susuzluğa karşı öneriyor, Osmanlı mutfağından eksik olmazdı! Ramazan'da bol bol için!

İbn-i Sina, tıp, psikoloji, farmakoloji, jeoloji, fizik, astronomi, kimya ve felsefe alanında bir deha ve bilim adamıdır. Aynı zamanda "Avicenna" adıyla ve "El- Kanun" (Canon) kitabıyla tıbba yapmış olduğu büyük katkıdan dolayı tüm dünyaca "Modern Tıbbın Babası" olarak tanınır. Önerileriyle insan sağlığına büyük faydaları dokunan İbn-i Sina, susuzluğa karşı o bitkiyi işaret etti.
Ramazan'da "Susuzluk için ne tüketeyim?" diye araştırma yapıyorsanız İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce yazdığı eserine kulak verin. El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinde susuzluk için demirhindiyi öneren İbn-i Sina'nın bu notları modern tıbba da öncülük ediyor.
Osmanlı mutfağındaki şerbetinden de duyulmuş demirhindi bitkisinin birçok faydası bulunuyor. Hint hurması olarak da bilinen demirhindi, besleyici olmasıyla biliniyor. Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, turşulara katılıyor. Üzerine toz şeker serpiştirilerek çiğ olarak da tüketilebiliyor. Ayrıca içki üretiminde, reçel ve şerbet yapımında da kullanılıyor. Afrika, Asya ve Latin Amerika mutfaklarında yemeklere verdiği ekşi tadı ve koyu rengi ile yer alıyor.
Demirhindi çayı tarifi ile faydalı bir kür oluşturulabilir. Hazırlamak için ilk olarak 1 litre suyu kaynatılır. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesi suya eklenir. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakılır. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketilmesi önerilir.
Soğuyan şerbet süzülür ve buzdolabında soğutarak servis yapılır.
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