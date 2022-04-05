İbn-i Sina susuzluğa karşı öneriyor, Osmanlı mutfağından eksik olmazdı! Ramazan'da bol bol için!

İbn-i Sina, tıp, psikoloji, farmakoloji, jeoloji, fizik, astronomi, kimya ve felsefe alanında bir deha ve bilim adamıdır. Aynı zamanda "Avicenna" adıyla ve "El- Kanun" (Canon) kitabıyla tıbba yapmış olduğu büyük katkıdan dolayı tüm dünyaca "Modern Tıbbın Babası" olarak tanınır. Önerileriyle insan sağlığına büyük faydaları dokunan İbn-i Sina, susuzluğa karşı o bitkiyi işaret etti.

RAMAZAN'DA SUSUSZLUĞA NE İYİ GELİR?

Ramazan'da "Susuzluk için ne tüketeyim?" diye araştırma yapıyorsanız İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce yazdığı eserine kulak verin. El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinde susuzluk için demirhindiyi öneren İbn-i Sina'nın bu notları modern tıbba da öncülük ediyor.

İBN-İ SİNANIN SUSUZLUK İÇİN ÖNERDİĞİ 3 BESİN

Demirhindi

Kayısı kompostosu

Armut

DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI

Osmanlı mutfağındaki şerbetinden de duyulmuş demirhindi bitkisinin birçok faydası bulunuyor. Hint hurması olarak da bilinen demirhindi, besleyici olmasıyla biliniyor. Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, turşulara katılıyor. Üzerine toz şeker serpiştirilerek çiğ olarak da tüketilebiliyor. Ayrıca içki üretiminde, reçel ve şerbet yapımında da kullanılıyor. Afrika, Asya ve Latin Amerika mutfaklarında yemeklere verdiği ekşi tadı ve koyu rengi ile yer alıyor.

DEMİRHİNDİ FAYDALARI

Güçlü bir antioksidan ve anti-enflamatuar ajan yapan organik bileşikler barındırıyor.

Besinlerin daha hızlı çözülmesine yardımcı olabildiği için sindirimi hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor.

Kan basıncını ve kolesterolü azaltıyor.

Kalp sağlığını koruyor.

Dolaşımı arttırdığı için anemi hastalarına bol bol demirhindi yemeleri öneriliyor.

B vitamini familyasının önemli bir parçası olan demirhindi, sinir fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı oluyor.

Kilo verme ile ilgili etkili sonuçlar veriyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Demirhindi ile hazırlanan kürler karaciğeri gençleştiriyor.

DEMİRHİNDİ ÇAYI TARİFİ

Demirhindi çayı tarifi ile faydalı bir kür oluşturulabilir. Hazırlamak için ilk olarak 1 litre suyu kaynatılır. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesi suya eklenir. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakılır. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketilmesi önerilir.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

200 gr. demirhindi

2 litre su

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı bal

2-3 dal adaçayı

1 tutam ıhlamur

1 baş zencefil

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ YAPILIŞI