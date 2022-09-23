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İbn-i Sina yıllar önce tarifini verdi: Kanseri önlüyor, kalp sağlığını koruyor

23.09.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce tıp alanında yaptığı çalışmaların etkisi günümüzde de devam ediyor. İbn-i Sina'nın tarifleri dünyada birçok ülkede uygulanıyor. Hastalıklara iyi gelmesi için doğal ürünleri kullanan İbn-i Sina zeytinyağı- incir karışımıyla birçok hastalığa şifa dağıtıyor.

İbn-i Sina yıllar önce tarifini verdi: Kanseri önlüyor, kalp sağlığını koruyor

İbn-i Sina'nın yıllar önce Küçük Tıp Kanunu kitabında hastalıklar için verdiği özel tarifler günümüze ışık tutmaya devam ediyor. İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina'nın birçok hastalık için çözüm önerileri bulunuyor. Bu tarifleri uygulayanlar doğal ürünlerde oldukça memnun kalıyorlar. Kuru incir ve zeytinyağının faydalarından dolayı kullanılması gerektiğini öneren İbn-i Sina bu karışımın tarifini kitabında belirtmiş.

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ FAYDALARI

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  • Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.
  • Eklemleri korur. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.
  • Hamile kalmayı kolaylaştırır.
  • Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.
  • Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır.
  • Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.
  • B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.
  • Kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.
  • Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir.
  • Metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur
  • Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.
  • Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.
  • Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir.

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI

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Malzemeler

  • 250-300 gr organik kuru incir
  • Yarım litrelik cam kavanoz
  • Saf zeytinyağı

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Yapılışı

İncirler yıkanır ve süzülür. Küçük parçalar halinde doğranır. Yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri basılır. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı doldurulur. Ağzını kapatılıp bu şekilde karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletilir. Sabahları aç karnına iki-üç parça tüketilir.


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