İbn-i Sina yıllar önce tarifini verdi: Kanseri önlüyor, kalp sağlığını koruyor

İbn-i Sina'nın yıllar önce Küçük Tıp Kanunu kitabında hastalıklar için verdiği özel tarifler günümüze ışık tutmaya devam ediyor. İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina'nın birçok hastalık için çözüm önerileri bulunuyor. Bu tarifleri uygulayanlar doğal ürünlerde oldukça memnun kalıyorlar. Kuru incir ve zeytinyağının faydalarından dolayı kullanılması gerektiğini öneren İbn-i Sina bu karışımın tarifini kitabında belirtmiş.

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ FAYDALARI

Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.

Eklemleri korur. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.

Hamile kalmayı kolaylaştırır.

Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır.

Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.

B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.

Kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.

Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir.

Metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur

Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.

Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.

Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir.

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI

Malzemeler

250-300 gr organik kuru incir

Yarım litrelik cam kavanoz

Saf zeytinyağı

Yapılışı

İncirler yıkanır ve süzülür. Küçük parçalar halinde doğranır. Yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri basılır. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı doldurulur. Ağzını kapatılıp bu şekilde karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletilir. Sabahları aç karnına iki-üç parça tüketilir.



