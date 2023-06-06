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İbn-i Sina yüzyıllar önce uzun yaşamın sırrını vermiş! Bunu yiyenler 100 yaşına kadar yaşıyor

06.06.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbni-i Sina, İslam'ın Altın Çağı döneminde yazdığı kitaplarıyla günümüze ışık tutuyor. "Polimerik erken tıbbın babası" olarak da bilinen İbn-i Sina kitaplarında sağlıklı yaşam için tüketilmesi gereken süper besinleri öneriyor. Uzun yaşamak için ne yapmak gerek sorusunun cevabını araştırıyorsanız İbn-i Sina'nın önerdiği besinlere bakabilirsiniz.

İbn-i Sina yüzyıllar önce uzun yaşamın sırrını vermiş! Bunu yiyenler 100 yaşına kadar yaşıyor

Sağlıklı ve uzun yaşamak için günlük yaşam alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Tükettiğimiz paketli ve işlenmiş yiyecekleri değiştirerek çok daha sağlıklı, doğal gıdalara yönelmek uzun yaşama katkı sağlayabiliyor. İbn-i Sina, kitabında yazdığı önerilerde uzun yaşamın sırrını paylaşmış. İşte 100 yaşına kadar yaşamak isteyenlerin tercih edebileceği o gıdalar...

UZUN YAŞAM İÇİN SÜPER GIDALAR

ÇAM FISTIĞI

Yeni Proje - 2023-06-06T085721.413

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kısmi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini tavsiye eder. C vitamini de içeren çam fıstığı felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı olur.

ISIRGAN OTU

Yeni Proje - 2023-06-06T085735.237

Boğaz ve akciğerlerdeki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar. Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler.

Yeni Proje - 2023-06-06T085750.600

Dokunulduğunda cilte ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otunun kaynatıp tüketerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranını artırır. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önler.

BAKLA

Yeni Proje - 2023-06-06T085808.540

Yaş ilerledikçe ciltteki hücrelerin deformasyonu artar bu da cildin parlaklığını ve canlılığını olumsuz etkiler. İbn-i Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağdan itibaren düzenli bakla tüketilmesini tavsiye eder.

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