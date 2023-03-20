İbni-i Sina’nın yıllar önce önerdiği şifa kaynağı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Şifa kaynağı olan deve kuşu yumurtası yoğun ilgi görüyor. Deve kuşu yumurtası hem Mimar Sinan'ın hem de İbn-i Sina'nın önerdiği en önemli besinler arasında bulunuyor. Ünlü tıp alimi İbn-i Sina’nın önerdiği deve kuşu yumurtası güçlü bir kalsiyum kaynağıdır. Deve kuşu yumurtasının fiyatı 400 TL ve 500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

İbn-i Sina güçlü bir kalsiyum kaynağı olan deve kuşu yumurtasının kemik erimesine iyi geldiğini keşfetmişti.

Ağız içi yara ve diş çürümelerini engelleyen deve kuşu yumurtasının kabukları cildi güzelleştiriyor. Ciltteki yüzeysel enfeksiyon oranını azaltan kabuklar daha beyaz ve parlak bir görünüm sağlıyor.

KALSİYUM BAKIMINDAN ZENGİN

Kemik ve eklem sağlığında temel madde olan kalsiyum bakımından da oldukça zengindir. Özellikle uzmanlar hamile ve ergenlerin tüketmesini öneriyor. kemik erimesi gibi durumların yaşanma riskini de azaltan bir besindir.

PROTEİN BAKIMINDAN EN ZENGİN YUMURTA

Doğa da bulunan protein maddesi bakımından en zengin yumurta olan deve kuşu yumurtası uzun süre tok ve dinç tutar.

Sıfır kolesterole sahip bu yumurta kalp ve damar sağlığı için birebir fayda sağlar. Böylece kalp krizi riskini azaltır.

Deve kuşu yumurtası sodyum içermediğinden tansiyona neden olmaz.

VÜCUDU TEMİZLER

İçerdiği antioksidan sayesinde vücudu temizleyen deve kuşu yumurtası, tükürükteki çözücü asit oranını artırarak diş ve ağız içindeki enfeksiyon miktarının da azalmasına yardımcı olur.

DOĞAL ÖRÜMCEK KOVUCU

Deve kuşu yumurtasının yaydığı koku örümcek ve benzeri küçük böcekleri rahatsız ettiği keşfedilmiş ve bu mimaride kullanılmıştır.



