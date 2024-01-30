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    4. İbni-i Sina’nın yıllar önce önerdiği şifa kaynağı! Kanseri önlüyor, tepeden tırnağa iyileştiriyor

    İbni-i Sina’nın yıllar önce önerdiği şifa kaynağı! Kanseri önlüyor, tepeden tırnağa iyileştiriyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.01.2024 14:57 | Son Güncelleme:
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    İnsan sağlığı için çok faydalı önerilerde bulunan İbn-i Sina'nın şifa kaynakları her derde deva oluyor. İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina'nın birçok hastalık için çözüm önerileri günümüze kadar ulaştı. İbn-i Sina'nın reçeteleri aradan geçen bine yakın yıla rağmen günümüz hastalıklarına ışık tutuyor. Kuru incir ve zeytinyağının faydalarından dolayı kullanılması gerektiğini öneren İbn-i Sina bu karışımın tarifini kitabında belirtmiş.

    İbn-i Sina binlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler ve reçetelerle günümüze hala ışık tutmaya devam ediyor. İbn-i Sina'nın tarifleri dünyada birçok ülkede uygulanıyor. İbn-i Sina'nın yıllar önce reçetesini verdiği 2 malzemeleri karışım her derde deva oluyor. İşte kanserden kısırlığa kadar etki gösteren ve tepeden tırnağa iyileştiren o karışımın detayları...

    ZEYTİNYAĞI VE KURU İNCİR MUCİZESİ

    MALZEMELER:

    • 250 gram kuru incir
    • 1 litre zeytinyağı

    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

    Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün süresince karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu vaktin sonunda sabah, akşam olacak şekilde günde iki kere tüketin.

    incir yağ

    İNANILMAZ FAYDALI

    Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile meselenizi çözmeniz olası olacak. İbn-i Sina’nın önerdiği incir karışımının en ehemmiyetli tesiri ise kanseri önlemesi. Kanser yaradılışını önleyen incir karışımını kumpaslı bir şekilde harcayarak etkilerinden yararlanabilirsiniz.

    ki

    • Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.
    • Eklemleri korur. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.
    • Hamile kalmayı kolaylaştırır.
    • Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.
    • Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır.
    • Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.
    • B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.
    • Kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.
    • Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir.
    • Metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur
    • Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.
    • Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.
    • Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir.

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    kanser kısırlık ibn-i sina zeytinyağının faydaları hücreler
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