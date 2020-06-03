'İbo ile Güllüşah' ile gönüllerde taht kurmuştu! İşte Gülşah Alkoçlar'ın son hali

Ama daha sonra hayatının büyük aşkı Ender Alkoçlar ile tanışınca sinemada kariyer yapmak yerine evliliği tercih etti.

Henüz 18 yaşındayken dünya evine girdi. İki kız çocuğu annesi oldu. Aradan çok zaman geçmeden de Türkiye'nin en genç ünlü kayınvalidesi ve büyükannesi oldu. Bir dönemin çocuk oyuncusu Gülşah Alkoçlar, ilk olarak kızı Neslişah'ın Engin Altan Düzyatan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir ile anneanne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sonra ikinci torunu da geldi.

İşte bir dönemin çocuk oyuncusu Gülşah Alkoçlar'ın son hali...