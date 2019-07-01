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'İbo ile Güllüşah'ın Oya'sını hatırladınız mı? Beğeni toplayan paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sı yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Başarılı oyuncu ve yazar Deniz Türkali takipçilerini geçmişe götürdü...

'İbo ile Güllüşah'ın Oya'sını hatırladınız mı? Beğeni toplayan paylaşım

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sını hatırladınız mı?

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1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasına girmeyi başarmış bir isim... 'Gazeteci Oya'ya hayat veren usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali!

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Türkali fotoğrafı 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştı...

Türali'nin paylaşımını yorum ve beğeni yağdı.


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'İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali

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