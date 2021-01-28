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İbo Show'a çıkacak olan Oryantal Didem değişimiyle gündem oldu!

28.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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İbo Show'a çıkacak olan Oryantal Didem değişimiyle gündem oldu!

İbo Show'daki danslarıyla tanınan Didem Kınalı değişimiyle ağızları açık bıraktı! İbo Show'a çıkacak olan oryantal Didem gündeme bomba gibi düştü. Didem'in Tatlıses'ten davet alması herkesi şaşırttı.

Ekranlara dönen İbo Show'un yeni konukları arasında yer alan Didem Kınalı gündem oldu.

İbrahim Tatlıses'in İbo Show programı ile tanınan Didem Kınalı o dönem kendine has tarzıyla beğenilmiş Asena'yı tahtından etmişti. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oryantal Didem yıllar sonra yine İbo Show'da boy gösterecek.

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Geçtiğimiz gün katıldığı Söylemezsem Olmaz programında yaptığı aşk itirafı ile gündeme gelen oryantal Didem Kınalı'nın değişimi de çok konuşuldu.

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Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta başka biri gibi olan Didem Kınalı'nın son hali sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun sunduğu Söylemezsem Olmaz programına katılan oryantel Didem samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süre ortalarda görünmeyen ünlü oryantel Didem Kınalı, canlı yayında maddi zorluk çektiğini söyledi. Cihangir'de kirada yaşayan Didem, ev sahibi olabilmek için arabasını satacağını ifade etti.

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Son haliyle de dikkat çeken 34 yaşındaki Didem, 2 yıldır ciddi bir ilişki yaşadığını itiraf etti. Didem Kınalı, bir polisle aşk yaşadığını söyledi.

'İBRAHİM TATLISES ARAMADI'

Oryantal Didem Kınalı, “İşsiz kaldığın dönemde İbrahim Bey sizi aradı mı?” sorusuna, “Hayır aramadı, onun da kendisine göre sorunları vardır elbet” cevabını vermişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
VAH VAHHH Yazıkk ne olmuş bu kız,neye dönüşmüş Allah ıslah etsin

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