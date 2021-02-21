İbo Show'a katılan Latif Doğan sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show', birbirinden değerli konuklarıyla 20 Şubat Cumartesi akşamı izleyicilerin karşısına çıktı. 'İbo Show’un dün akşam yayınlanan 14. bölümüne; Kahtalı Mıçe, Nuri Sesigüzel, Bedia Akartürk, Latif Doğan ve Uğur Karakuş konuk oldu.

İmajıyla gündemde olan İbrahim Tatlıses kadar konuklardan Latif Doğan da gündem oldu. Gerek söylediği türküler gerek danslarıyla stüdyoya renk katan Latif Doğan’ın enerjisine yorum yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Tüm yetkililere sesleniyorum. Bu ülkenin acil Latif Doğan Show'a ihtiyacı var" dedi.

İşte 54 yaşındaki Doğan hakkında atılan bazı tweetler...

LATİF DOĞAN NERELİ?

Beş kardeşli bir aileden gelen Latif Doğan, 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu. Babasını erken yaşta kaybetti ve kardeşlerine bakabilmek için erken yaşta iş hayatına atıldı. Dokumacılık, taksicilik, pazarlamacılık, araba tamirciliği gibi birçok işte çalıştı. Müzik kariyeri ise 11 yaşında katıldığı bir düğünde darbuka çalmasıyla başladı.