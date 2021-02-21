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İbo Show'a katılan Latif Doğan sosyal medyayı salladı

21.02.2021 07:28 | Son Güncelleme:
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İbo Show'a katılan Latif Doğan sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show'un konuğu olan Latif Doğan damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, Latif Doğan’ın danslarına ve enerjisine övgüler yağdırdı. Latif Doğan nereli sorusu da merak edildi.

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show', birbirinden değerli konuklarıyla 20 Şubat Cumartesi akşamı izleyicilerin karşısına çıktı. 'İbo Show’un dün akşam yayınlanan 14. bölümüne; Kahtalı Mıçe, Nuri Sesigüzel, Bedia Akartürk, Latif Doğan ve Uğur Karakuş konuk oldu.

İmajıyla gündemde olan İbrahim Tatlıses kadar konuklardan Latif Doğan da gündem oldu. Gerek söylediği türküler gerek danslarıyla stüdyoya renk katan Latif Doğan’ın enerjisine yorum yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Tüm yetkililere sesleniyorum. Bu ülkenin acil Latif Doğan Show'a ihtiyacı var" dedi.

İşte 54 yaşındaki Doğan hakkında atılan bazı tweetler...

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LATİF DOĞAN NERELİ?

Beş kardeşli bir aileden gelen Latif Doğan, 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu. Babasını erken yaşta kaybetti ve kardeşlerine bakabilmek için erken yaşta iş hayatına atıldı. Dokumacılık, taksicilik, pazarlamacılık, araba tamirciliği gibi birçok işte çalıştı. Müzik kariyeri ise 11 yaşında katıldığı bir düğünde darbuka çalmasıyla başladı.

Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açtı. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur oldu. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yaptı. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı. Latif Doğan, Asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakaladı. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başladı.

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