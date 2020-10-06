İbo Show'in ilk bölüm konukları belli oldu: Deniz Seki ve Kutsi

Poll Production ve Global Medya’nın yapımcılığında hazırlanan İbo Show 9 yıl aradan sonra yeniden ekrana dönüyor. Geçtiğimiz günlerde Sibel Can ve Şafak Sezer ile açılış yapacağı iddia edilen İbo'nun konukları değişti.

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM

İbrahim Tatlıses’in 9 yıl önce son bölüm konukları olan Deniz Seki ve Kutsi İbrahim Tatlıses'in yalnız bırakmayacak. Son bölümün konukları bu kez ilk bölüm konuğu oluyor.

Aradan geçen yılların ardından İbrahim Tatlıses’in yeniden ekrana dönmesini büyük sevinçle karşılayan Deniz Seki ve Kutsi, çok anlamlı bir hediye ile duygularını ifade etti. Yanlarında getirdikleri dev nazar boncuğunu Tatlıses’e veren Deniz Seki ve Kutsi merak edilenlerini bu programda anlatacak.

