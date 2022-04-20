İbo Show konuğu Ankaralı Turgut günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. İbo Show bu hafta da ses getirecek bir bölümle ekranlara geliyor. Tam adı Turgut Karataş olan ünlü şarkıcının programda 'Beni Görmek için Gelme', 'Yakalarsam Tık Tık' gibi bilinen parçalarını seslendirmesi bekleniyor. Peki İbo Show konuğu Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut nereli ve kaç yaşında? Kaç tane çocuğu var? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ankaralı Turgut sahne ismiyle tanınan Turgut Karataş 1963 senesinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müzisyenliğe henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başlamıştır.

Babası gibi müzisyen olan Turgut, askerlik görevini yapana kadar darbuka ve bağlama aletlerini çalmayı öğrenmiştir. Yöresel müzik yapan Turgut, daha çok Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye yönelir. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.

1994 yılında İstanbul'a giden ünlü şarkıcı, Megastar Tarkan'ın Oynama Şıkıdım adlı parçasını "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı.

ANKARALI TURGUT'UN KAÇ TANE ÇOCUĞU VAR?

Öte yandan Ankaralı sanatçı, 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrılmasının ardından Meltem Karataş ile evlendi. İki evliliğini de sonlandıran şarkıcının ilk eşinden 5 çocuğu vardır.



