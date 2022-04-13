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İbo Show konuğu Aydın Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aydın Kurtoğlu evli mi?

13.04.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Kurtoğlu İbo Show programına konuk oldu. Şarkıcı Aydın Kurtoğlu Tüh Tüh, Köle, Tek gibi şarkıları seslendirdi. Peki İbo Show konuğu Aydın Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aydın Kurtoğlu evli mi? İşte merak edilenler...

İbo Show konuğu Aydın Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aydın Kurtoğlu evli mi?

Şarkıcı Aydın Kurtoğlu 2008'de Sinem Kurtoğlu ile hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Poyraz Kurtoğlu adında çocukları bulunuyor. Peki İbo Show konuğu Aydın Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

İBO SHOW KONUĞU AYDIN KURTOĞLU KİMDİR?

25 Ocak 1983 Rize doğumlu Aydın Kurtoğlu 39 yaşındadır. Cengiz Kurtoğlu ve Fatma Kurtoğlu'nun oğludur. Orçun adında bir erkek kardeşi, Aylin adında bir kız kardeşi vardır. 1 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Üniversitede işletme okumasının ardından turizm sektöründe çalışmalarına devam etmiştir. 2013'te babası Cengiz Kurtoğlu ile birlikte Veliaht yarışmasına katıldı.

AYDIN KURTOĞLU ŞARKILARI

"Köle"
"Öptüm"
"Yak"
"Söz"
"Olay Ne" (feat. Murat Joker)
"Gururdan Gömlek"
"Tek"
"Tek (Akustik)"
"Şahsiyet"
"Şahsiyet (Akustik)"
"Zor Sensiz" (Tarık İster ile birlikte)
"Çiçek"
"Afet-i Devran"
"Sayende"
"Sayende (Akustik)"

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Kurtoğlu İbo Show
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